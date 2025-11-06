Od Macedonii Północnej po Hiszpanię. Polski kwartet w rozjazdach

Po dwóch kolejkach najwyżej - na ósmej pozycji - z kwartetu przedstawicieli PKO BP Ekstraklasy jest Raków Częstochowa. Drużyna trenera Marka Papszuna, która ma cztery punkty, zagra w Pradze ze Spartą. To będzie jej drugi z rzędu wyjazd do Czech, gdyż w poprzedniej kolejce zremisowała w Ołomuńcu z Sigmą 1:1. Częstochowianie są w dobrych humorach, gdyż ostatnio odnieśli trzy zwycięstwa w kraju - dwa ligowe i w Pucharze Polski.

Cztery punkty ma również Jagiellonia Białystok, która w trzeciej serii spotkań będzie mieć teoretycznie najłatwiejszego rywala - to Shkendija Tetowo.

Pięciokrotny mistrz Macedonii Północnej w tabeli LK zajmuje 20. miejsce. Zaczął od porażki w Hiszpanii z Rayo Vallecano 0:2, ale w 2. kolejce pokonał przed własną publicznością irlandzkie Shelbourne FC 1:0. Dziewięć lat temu dwóch porażek z tym zespołem w kwalifikacjach Ligi Europy doznała Cracovia.

W poprzedniej kolejce koszmarną wpadkę zaliczył Lech Poznań, który przegrał na Gibraltarze z Lincoln Red Imps 1:2. O rehabilitację nie będzie łatwo, bo rywalem "Kolejorza" będzie Rayo Vallecano, które z czterema punktami jest siódme w tabeli LK.

Spotkanie w stolicy Hiszpanii zostało zakwalifikowane przez lokalne władze jako mecz wysokiego ryzyka. Około 400 funkcjonariuszy policji ma zabezpieczać przebieg meczu po decyzji specjalnej komisji ds. przeciwdziałania przemocy, o czym poinformowała delegatura rządu w Madrycie. Środki bezpieczeństwa będą obowiązywać wokół stadionu, ale także m.in. w madryckim metrze, gdzie zostanie zwiększona liczba strażników.

Czwarty z polskich klubów w LK - Legia Warszawa - zagra w Słowenii z NK Celje. Zespół hiszpańskiego trenera Alberta Riery jest jednym z sześciu, które mogą się pochwalić kompletem sześciu punktów w Lidze Konferencji. Od zimy obrońcą aktualnego lidera słoweńskiej ligi jest Łukasz Bejger. Furorę w Europie robi jednak chorwacki napastnik Franko Kovacevic, który w pięciu spotkaniach uzyskał osiem goli, w tym wszystkie pięć drużyny w fazie ligowej i jest zdecydowanym liderem klasyfikacji strzelców.

Legię, która ma trzy punkty i plasuje się na 18. pozycji, po raz pierwszy na międzynarodowej arenie poprowadzi Inaki Astiz, który w piątek zastąpił Edwarda Iordanescu. Zatem będzie to jednocześnie pojedynek hiszpańskich szkoleniowców.

W poprzedniej edycji LK z NK Celje zmierzyła się Jagiellonia, a mecz w Słowenii zakończył się remisem 3:3.

Liga Konferencji to trzeci szczebel rozgrywek UEFA pod względem prestiżu i nagród, po Lidze Mistrzów i Lidze Europy. Obecna edycja jest dopiero piątą w historii, a drugą z fazą ligową, w której rywalizuje 36 drużyn. Każda z nich zagra z sześcioma rywalami - po trzy razy u siebie i na wyjeździe. Osiem najlepszych ekip ze wspólnej tabeli awansuje bezpośrednio do 1/8 finału, a zespoły, które zajmą miejsca od 9 do 24 utworzą osiem par barażowych o awans do tej fazy. Drużyny z lokat 25-36 zostaną wyeliminowane.

