Oto cel Rakowa w Pradze. "Pojechał pokrzyżować plany"

Raków Częstochowa nie zaznał jeszcze smaku porażki w tym sezonie Ligi Konferencji. Najpierw zespół Marka Papszuna ograł 2:0 Universitateę Craiova, a następnie zremisował 1:1 z Sigmą Ołomuniec. Teraz poprzeczka idzie jednak w górę - "Medaliki" zagrają na wyjeździe ze Spartą Praga.

ZOBACZ TAKŻE: Były gwiazdor Ekstraklasy stanie na drodze Rakowa. Jako kapitan



- Marek Papszun mówił na konferencji prasowej o tym, że faworytem jest Sparta. Raków pojechał do Pragi pokrzyżować Czechom plany. To nie jest kurtuazja, taka jest prawda. Mam wrażenie, że dla Rakowa to jest wygodniejsza rola. Może oddać piłkę, poczekać na fazy przejściowe - powiedział Paweł Gołaszewski w programie Polsat Futbol Cast.



Dziennikarz podkreślił, że kluczowe dla Rakowa mogą okazać się umiejętności taktyczne szkoleniowca.



- Marek Papszun jest świetny w analizie rywala. Potrafi dostosować pomysł na grę do konkretnej drużyny - podkreślił ekspert.



Raków po raz ostatni przegrał mecz 18 października. Od tego czasu zespół zanotował trzy zwycięstwa i jeden remis. To duża zmiana w porównaniu do trudnego początku sezonu.



- Raków otrząsnął się z kryzysu. To jest wielka sztuka trenera, który wyprowadził zespół na właściwe tory. Pokazał, że nie zawsze potrzebny jest nowy impuls w postaci zmiany szkoleniowca. Poprawił grę drużyny pomimo problemów kadrowych, które występują w zespole "Medalików" - przyznał Gołaszewski.

Cała dyskusja w załączonym materiale wideo.