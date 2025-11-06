PlusLiga: Indykpol AZS Olsztyn - Energa Trefl Gdańsk. Relacja live i wynik na żywo
Indykpol AZS Olsztyn kontra Energa Trefl Gdańsk to inauguracyjne starcie czwartej kolejki PlusLigi. Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo meczu Indykpol AZS Olsztyn - Energa Trefl Gdańsk na Polsatsport.pl.
Po trzech kolejkach zarówno olsztynianie jak i gdańszczanie mają na koncie po dwa zwycięstwa i jednej porażce. Obie ekipy zgromadziły po sześć punktów, ale dzięki lepszemu bilansowi setów wyżej w tabeli PlusLigi plasują się siatkarze z Trójmiasta.
W poprzednim spotkaniu Indykpol AZS Olsztyn wygrał z Barkomem Każany Lwów 3:1. Zespół z Gdańska również miał powody do zadowolenia. W Suwałkach ograł Ślepsk Malow 3:0.
Relacja live i wynik na żywo meczu Indykpol AZS Olsztyn - Energa Trefl Gdańsk na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.