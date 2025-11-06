Po trzech kolejkach zarówno olsztynianie jak i gdańszczanie mają na koncie po dwa zwycięstwa i jednej porażce. Obie ekipy zgromadziły po sześć punktów, ale dzięki lepszemu bilansowi setów wyżej w tabeli PlusLigi plasują się siatkarze z Trójmiasta.

W poprzednim spotkaniu Indykpol AZS Olsztyn wygrał z Barkomem Każany Lwów 3:1. Zespół z Gdańska również miał powody do zadowolenia. W Suwałkach ograł Ślepsk Malow 3:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Indykpol AZS Olsztyn - Energa Trefl Gdańsk na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport