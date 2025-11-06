PlusLiga. Wyniki i skróty meczów 4. kolejki (WIDEO)

Na inaugurację czwartej kolejki PlusLigi Indykpol AZS Olsztyn wygrał z Energa Treflem Gdańsk 3:1. W drugim czwartkowym meczu doszło do hitowej konfrontacji PGE Projekt Warszawa – Asseco Resovia. W starciu dwóch niepokonanych dotychczas drużyn lepiej zaprezentowali się rzeszowianie, którzy w efektownym stylu wygrali w trzech setach.

W sezonie 2025/2026 w PlusLidze wystartowało czternaście drużyn, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych zespołów w tabeli wywalczy awans do play-off. Transmisje meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Wyniki meczów 4. kolejki PlusLigi:

2025-11-06: Indykpol AZS Olsztyn – Energa Trefl Gdańsk 3:1 (21:25, 25:23, 25:21, 25:21)

2025-11-06: PGE Projekt Warszawa – Asseco Resovia Rzeszów 0:3 (22:25, 22:25, 24:26)

2025-11-08: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – JSW Jastrzębski Węgiel (sobota, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-11-08: Aluron CMC Warta Zawiercie – InPost ChKS Chełm (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-11-09: Bogdanka LUK Lublin – PGE GiEK Skra Bełchatów (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-11-09: Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa – Ślepsk Malow Suwałki (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-12-02: Barkom Każany Lwów – Cuprum Stilon Gorzów (wtorek).

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI

RM, Polsat Sport