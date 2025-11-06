Pono nie żyje. Znany polski raper miał 49 lat

O śmierci poinformował oficjalny profil ZIP Skład, którego Pono był współzałożycielem. Przyczyna śmierci Poniedzielskiego nie jest znana.

Pono był członkiem takich składów, jak Zipera czy właśnie ZIP Skład.

Wiele lat temu nagrał wspólny kawałek z Albertem Sosnowskim, znanym polskim pięściarzem. Utwór nosi nazwę Żelazna Wola, a teledysk nakręcono na sali bokserskiej Legii Warszawa.

BS, Polsat Sport