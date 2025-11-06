Pono nie żyje. Znany polski raper miał 49 lat
Nie żyje Rafał Poniedzielski, znany jako Pono. Popularny polski raper miał 49 lat. W swoich utworach wielokrotnie odnosił się do sportu, nagrał także wspólny kawałek z Albertem Sosnowskim, znanym polskim pięściarzem.
Zmarł Pono, współzałożyciel ZIP Składu
O śmierci poinformował oficjalny profil ZIP Skład, którego Pono był współzałożycielem. Przyczyna śmierci Poniedzielskiego nie jest znana.
ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje weteran sportów walki. W przeszłości rywalizował z polską gwiazdą
Pono był członkiem takich składów, jak Zipera czy właśnie ZIP Skład.
Wiele lat temu nagrał wspólny kawałek z Albertem Sosnowskim, znanym polskim pięściarzem. Utwór nosi nazwę Żelazna Wola, a teledysk nakręcono na sali bokserskiej Legii Warszawa.
Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Marian Kmita: Fundament Polsatu Sport nie zmienia się