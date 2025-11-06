Asseco Resovia pokazała moc w hicie PlusLigi! Pierwsza porażka siatkarzy Projektu

W premierowej odsłonie siatkarze Asseco Resovii wygrali serię akcji od stanu 5:4 do 5:9 i od tego momentu przejęli inicjatywę. Grali skuteczniej w ofensywie i powiększali przewagę, która w środkowej części seta wzrosła do ośmiu oczek (9:17). Gospodarze długo nie byli w stanie nawiązać walki, ale w końcówce wykorzystali słabsze fragmenty rywali i przewaga rzeszowian stopniała do dwóch oczek (21:23). Artur Szalpuk skutecznym atakiem wywalczył piłkę setową dla Resovii, a serwis gospodarzy w siatkę (22:25) oznaczał, że Projekt przegrał pierwszego seta w obecnym sezonie.

Set numer dwa przyniósł wyrównaną rywalizację obu ekip. Żadna ze stron nie była w stanie uzyskać wyraźnej przewagi, a wynik oscylował wokół remisu (9:9, 15:15). PGE Projekt uzyskał dwa oczka zaliczki (17:15), ale przegrał cztery kolejne akcje (17:19). Obie ekipy dobrnęły do stanu 21:21 i wówczas nastąpił kluczowy fragment seta. Dwa ataki skończył Artur Szalpuk, błąd popełnili gospodarze i ekipa z Rzeszowa miała piłkę setową (21:24). Projekt znów zakończył seta serwisem w siatkę i znów przegrał 22:25.

Początek trzeciej partii to minimalna przewaga rzeszowian (6:8), gospodarze odwrócili jednak wynik po serii dobrych zagrywek Bartosza Bednorza (11:9). Projekt przeważał, ale goście trzymali kontakt, a później wyrównali po po punktowym bloku (19:19). Piłkę meczową wywalczył dla gości z Rzeszowa atakiem ze środka Danny Demyanenko (23:24), Projekt doprowadził jednak do gry na przewagi. W niej dwie akcje skończył Lukas Vasina (24:26) i Asseco Resovia wywiozła z Areny Ursynów trzy punkty.

Najwięcej punktów: Bartosz Bednorz (16), Kevin Tillie (10) – Projekt; Artur Szalpuk (15), Danny Demyanenko (11) – Resovia. Goście mieli wyraźną przewagę w ataku. MVP: Artur Szalpuk (14/25 = 56% skuteczności w ataku + 1 blok).

PGE Projekt Warszawa – Asseco Resovia Rzeszów 0:3 (22:25, 22:25, 24:26)

Projekt: Jan Firlej, Bartosz Bednorz, Jurii Semeniuk, Linus Weber, Kevin Tillie, Karol Kłos – Damian Wojtaszek (libero) oraz Michał Kozłowski, Bartosz Firszt, Bartosz Gomułka, Jakub Kochanowski. Trener: Tommi Tiilikainen.

Resovia: Danny Demyanenko, Karol Butryn, Klemen Cebulj, Mateusz Poręba, Marcin Janusz, Artur Szalpuk – Michał Potera (libero) oraz Paweł Zatorski, Lukas Vasina, Jakub Bucki, Yacine Louati. Trener: Massimo Botti.

