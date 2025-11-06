Zdecydowane zwycięstwo siatkarek Radomki! Beniaminek nadal bez punktów

Siatkarki Radomki były zdecydowanymi faworytkami konfrontacji z beniaminkiem. Rozpoczęły to starcie ze sporym animuszem i szybko wypracowały sobie solidną zaliczkę (10:4). Dobrze prezentowały się w bloku, lepiej od rywalek w ataku i utrzymywały wyraźną przewagę (18:11). Seta zakończył serwis przyjezdnych w siatkę (25:17).





Druga odsłona była znacznie bardziej interesująca od poprzedniej. Drużyna z Nowego Dworu Mazowieckiego miały przewagę (5:8, 8:11), ale gospodynie odwróciły wynik po serii wygranych akcji od 11:13 do 16:13. Gra obu drużyn falowała, ale końcówka przyniosła sporo emocji. Radomka przegrywała 21:22, ale wygrała trzy kolejne akcje i miała piłkę setową (24:22). Rywalki doprowadziły do gry na przewagi, ale w niej to ekipa trenera Jakuba Głuszaka wyszarpała zwycięstwo, kończąc tę partię blokiem (27:25).

Początek trzeciego seta był wyrównany (9:9), ale w środkowej jego części przewagę zaczęły budować gospodynie (12:9, 18:14). Drużyna beniaminka próbowała jeszcze powalczyć o przedłużenie tego spotkania, końcówka toczyła się jednak pod kontrolą faworytek. Punktowy blok dał Radomce piłkę meczową (24:17), a w ostatniej akcji Wiktoria Szumera zaatakowała blok-aut (25:19).



Skrót meczu Radomka - LOS:



Najwięcej punktów: Julie Lengweiler (14), Weronika Szlagowska (12), Wiktoria Szumera (11) – Radomka. Marta Budnik (11), Barbara Zakościelna (10) – LOS. MVP: Oleksandra Molchanova (młoda rozgrywająca udanie zastąpiła Brigittę Petrenko, która doznała urazu w połowie pierwszego seta).



Moya Radomka Radom – EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki 3:0 (25:17, 27:25, 25:19)

Radomka: Brigitta Petrenko, Julie Lengweiler, Kateryna Zhylinska, Wiktoria Szumera, Weronika Szlagowska, Martyna Piotrowska – Krystyna Niemtseva (libero) oraz Oleksandra Molchanova, Kornelia Garita, Iga Marszałkowicz, Agata Plaga. Trener: Jakub Głuszak.

LOS: Zofia Ejsmont, Krysten Garrison, Barbara Zakościelna, Marta Budnik, Malwina Stachowiak, Katarzyna Kowalczyk – Anna Bodasińska (libero) oraz Matylda Woźny, Natalia Ziemińska (libero), Paulina Reiter, Martyna Piszcz. Trener: Bartosz Kujawski.

