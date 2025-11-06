Raków Częstochowa - Rapid Wiedeń. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji?

Czas na kolejny mecz Rakowa w fazie ligowej Ligi Konferencji. Do tej pory podopieczni Marka Papszuna rywalizowali z Universitatea Craiova, Sigmą Ołomuniec i Spartą Praga.

Tabela Ligi Konferencji. Jak radzą sobie polskie kluby?

W czwartej kolejce Raków zmierzy się z austriackim Rapidem Wiedeń.

Raków - Rapid. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Raków - Rapid w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Rakowa w LKE zaplanowano na 27 listopada. Godzina meczu Raków - Rapid to 18.45.

BS, Polsat Sport