Raków Częstochowa - Rapid Wiedeń. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji?

Piłka nożna

Raków Częstochowa - Rapid Wiedeń, czyli czas na czwarte spotkanie polskiego klubu w Lidze Konferencji. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji? O której godzinie Raków - Rapid w LKE?

Trzech piłkarzy walczących o górną piłkę podczas meczu.
fot. PAP
Raków - Rapid. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji? O której gra Raków?

Czas na kolejny mecz Rakowa w fazie ligowej Ligi Konferencji. Do tej pory podopieczni Marka Papszuna rywalizowali z Universitatea Craiova, Sigmą Ołomuniec i Spartą Praga.

 

Tabela Ligi Konferencji. Jak radzą sobie polskie kluby?

 

W czwartej kolejce Raków zmierzy się z austriackim Rapidem Wiedeń.

Raków - Rapid. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Raków - Rapid w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Rakowa w LKE zaplanowano na 27 listopada. Godzina meczu Raków - Rapid to 18.45.

BS, Polsat Sport
