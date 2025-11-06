Rayo Vallecano - Lech Poznań. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)

Nowy sezon rozgrywek Ligi Konferencji jest wyjątkowy dla polskich fanów piłki nożnej. W fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują bowiem aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.

Legia, Raków, Lech i Jagiellonia w Lidze Konferencji! Gdzie obejrzeć mecze polskich drużyn?

W trzeciej serii gier Lech rywalizuje z hiszpańskim Rayo Vallecano.

Jak w wyjazdowym starciu poradzą sobie piłkarze z Poznania?

Rayo Vallecano - Lech. Skrót meczu:

Skrót meczu Rayo Vallecano - Lech będzie dostępny w tym tekście tuż po zakończeniu spotkania.

BS, Polsat Sport