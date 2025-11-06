Rayo Vallecano - Lech Poznań. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)
Rayo Vallecano - Lech Poznań to mecz trzeciej kolejki piłkarskiej Ligi Konferencji. Skrót meczu Rayo Vallecano - Lech będzie dostępny tuż po zakończeniu spotkania.
Nowy sezon rozgrywek Ligi Konferencji jest wyjątkowy dla polskich fanów piłki nożnej. W fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują bowiem aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.
W trzeciej serii gier Lech rywalizuje z hiszpańskim Rayo Vallecano.
Jak w wyjazdowym starciu poradzą sobie piłkarze z Poznania?
Rayo Vallecano - Lech. Skrót meczu:
Skrót meczu Rayo Vallecano - Lech będzie dostępny w tym tekście tuż po zakończeniu spotkania.