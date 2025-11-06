Rayo Vallecano - Lech Poznań. Wynik meczu. Kto wygrał?

Nowy sezon rozgrywek Ligi Konferencji jest wyjątkowy dla polskich fanów piłki nożnej. W fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują bowiem aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.

Celje - Legia Warszawa. Kiedy kolejny mecz w Lidze Konferencji?

Po dwóch kolejkach Lech ma na swoim koncie trzy punkty. W pierwszej kolejce ekipa z Poznania wygrała u siebie austriackim Rapidem Wiedeń. W drugiej serii gier piłkarze Nielsa Frederiksena sensacyjnie przegrali na wyjeździe z ekipą Lincoln z Gibraltaru.

O jedno oczko więcej zgromadzili zawodnicy Rayo. Ekipa z Hiszpanii najpierw ograła u siebie zespół Shkendija z Macedonii Północnej, a następnie zremisowała ze szwedzkim Hacken.

Rayo Vallecano - Lech. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Rayo Vallecano - Lech poznamy w czwartek 6 listopada. O tym, kto wygrał mecz Rayo Vallecano - Lech, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

