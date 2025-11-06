Rewolucja na ME! Sędziowie będą mieli na sobie kamery

Piłka ręczna

Europejska Federacja Piłki Ręcznej od finałowego weekendu przyszłorocznych mistrzostw Europy wprowadzi przekaz telewizyjny, aby dostarczyć kibicom wrażeń, jakich wcześniej nie doznali - obraz będzie nadawany z minikamer umieszczonych na wysokości oczu sędziów prowadzących mecze.

Sędzia piłki ręcznej w akcji, wskazujący palcem.
fot. PAP/Abaca
Rewolucja na ME! Sędziowie będą mieli na sobie kamery

- Nie chcemy zmieniać zasad gry. Naszym celem jest zapewnienie dobrej perspektywy i dalsze zwiększenie transparentności pracy sędziów – powiedział arbiter piłki ręcznej Nicolas Winter, który jako jeden z pierwszych testował nową technologię.

 

ZOBACZ TAKŻE: 45-latka powołana na mistrzostwa świata! To jej 25. wielka impreza

 

- Nasza kamera pokazuje bezpośrednią rzeczywistość, prawdziwą szybkość, z jaką musimy podejmować decyzje. Mamy nadzieję, że dzięki temu kibice i sportowcy docenią naszą pracę – dodał.

 

Nowy system testowany był już w wybranych meczach Bundesligi i niedawnych klubowych mistrzostwach świata. Urządzenie waży mniej niż 150 gramów, dzięki czemu nie ogranicza mobilności ani komunikacji sędziów. EHF zapowiedziała, że RefCam zostanie wykorzystany w półfinałach i meczach o medale mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych w duńskim Herning.

 

Sygnał wideo z kamery będzie transmitowany do światowej sieci telewizyjnej obsługującej wydarzenie za pośrednictwem prywatnej sieci, oferując fanom piłki ręcznej wgląd w intensywność i dynamikę rywalizacji.

 

ME 2026 piłkarzy ręcznych odbędą się w dniach 15 stycznia – 1 lutego 2026 r. w Danii, Szwecji i Norwegii w czterech lokalizacjach. Polacy zagrają z Węgrami, Islandią i Włochami w grupie F w szwedzkim Kristianstad.

 

Finałowy weekend rozegrany zostanie w Jyske Bank Boxen w Herning przed 15-tysięczną widownią.

Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPIŁKA RĘCZNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jota Gonzalez: Zaczęliśmy zbyt nerwowo i łapaliśmy dwuminutowe kary
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 