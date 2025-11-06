Rewolucja na ME! Sędziowie będą mieli na sobie kamery

- Nie chcemy zmieniać zasad gry. Naszym celem jest zapewnienie dobrej perspektywy i dalsze zwiększenie transparentności pracy sędziów – powiedział arbiter piłki ręcznej Nicolas Winter, który jako jeden z pierwszych testował nową technologię.

- Nasza kamera pokazuje bezpośrednią rzeczywistość, prawdziwą szybkość, z jaką musimy podejmować decyzje. Mamy nadzieję, że dzięki temu kibice i sportowcy docenią naszą pracę – dodał.

Nowy system testowany był już w wybranych meczach Bundesligi i niedawnych klubowych mistrzostwach świata. Urządzenie waży mniej niż 150 gramów, dzięki czemu nie ogranicza mobilności ani komunikacji sędziów. EHF zapowiedziała, że RefCam zostanie wykorzystany w półfinałach i meczach o medale mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych w duńskim Herning.

Sygnał wideo z kamery będzie transmitowany do światowej sieci telewizyjnej obsługującej wydarzenie za pośrednictwem prywatnej sieci, oferując fanom piłki ręcznej wgląd w intensywność i dynamikę rywalizacji.

ME 2026 piłkarzy ręcznych odbędą się w dniach 15 stycznia – 1 lutego 2026 r. w Danii, Szwecji i Norwegii w czterech lokalizacjach. Polacy zagrają z Węgrami, Islandią i Włochami w grupie F w szwedzkim Kristianstad.

Finałowy weekend rozegrany zostanie w Jyske Bank Boxen w Herning przed 15-tysięczną widownią.