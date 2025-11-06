Shkendija - Jagiellonia Białystok. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)
Shkendija - Jagiellonia Białystok to mecz trzeciej kolejki piłkarskiej Ligi Konferencji. Skrót meczu Shkendija - Jagiellonia będzie dostępny tuż po zakończeniu spotkania.
Nowy sezon rozgrywek Ligi Konferencji jest wyjątkowy dla polskich fanów piłki nożnej. W fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują bowiem aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.
Legia, Raków, Lech i Jagiellonia w Lidze Konferencji! Gdzie obejrzeć mecze polskich drużyn?
W trzeciej serii gier Jagiellonia rywalizuje z klubem Shkendija z Macedonii Północnej.
Jak w wyjazdowym starciu poradzą sobie piłkarze Adriana Siemieńca?
Shkendija - Jagiellonia. Skrót meczu:
Skrót meczu Shkendija - Jagiellonia będzie dostępny w tym tekście tuż po zakończeniu spotkania.Przejdź na Polsatsport.pl