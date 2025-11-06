Shkendija - Jagiellonia Białystok. Wynik meczu. Kto wygrał?

Piłka nożna

Shkendija - Jagiellonia Białystok to mecz trzeciej kolejki piłkarskiej Ligi Konferencji. Kto wygrał mecz Shkendija - Jagiellonia? Jaki był wynik meczu Shkendija - Jagiellonia w LKE?

Trener piłkarski w czarnej kurtce z białym kapturem na tle stadionu.
fot. PAP
Shkendija - Jagiellonia Białystok. Wynik meczu. Kto wygrał?

Nowy sezon rozgrywek Ligi Konferencji jest wyjątkowy dla polskich fanów piłki nożnej. W fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują bowiem aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.

 

Celje - Legia Warszawa. Kiedy kolejny mecz w Lidze Konferencji?

 

Po dwóch kolejkach Jaga ma na swoim koncie cztery punkty. W pierwszej kolejce ekipa z Białegostoku wygrała u siebie z zespołem Hamrun z Malty. W drugiej serii gier piłkarze Adriana Siemieńca zremisowali na wyjeździe z francuskim Strasbourgiem.

 

O jedno oczko mniej zgromadzili zawodnicy klubu Shkendija. Ekipa z Macedonii Północnej najpierw przegrała z hiszpańskim Rayo Vallecano, a następnie ograła Shelbourne FC z Irlandii.

Shkendija - Jagiellonia. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Shkendija - Jagiellonia poznamy w czwartek 6 listopada. O tym, kto wygrał mecz Shkendija - Jagiellonia, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
JAGIELLONIA BIAŁYSTOKLIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Lincoln Red Imps - Lech Poznań. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 