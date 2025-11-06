Shkendija - Jagiellonia Białystok. Wynik meczu. Kto wygrał?

Nowy sezon rozgrywek Ligi Konferencji jest wyjątkowy dla polskich fanów piłki nożnej. W fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują bowiem aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.

Po dwóch kolejkach Jaga ma na swoim koncie cztery punkty. W pierwszej kolejce ekipa z Białegostoku wygrała u siebie z zespołem Hamrun z Malty. W drugiej serii gier piłkarze Adriana Siemieńca zremisowali na wyjeździe z francuskim Strasbourgiem.

O jedno oczko mniej zgromadzili zawodnicy klubu Shkendija. Ekipa z Macedonii Północnej najpierw przegrała z hiszpańskim Rayo Vallecano, a następnie ograła Shelbourne FC z Irlandii.

Shkendija - Jagiellonia. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Shkendija - Jagiellonia poznamy w czwartek 6 listopada. O tym, kto wygrał mecz Shkendija - Jagiellonia, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

