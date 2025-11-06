Sparta Praga - Raków Częstochowa. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)
Sparta Praga - Raków Częstochowa to mecz trzeciej kolejki piłkarskiej Ligi Konferencji. Skrót meczu Sparta - Raków będzie dostępny tuż po zakończeniu spotkania.
Sparta Praga - Raków Częstochowa. Skrót meczu (WIDEO)
Nowy sezon rozgrywek Ligi Konferencji jest wyjątkowy dla polskich fanów piłki nożnej. W fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują bowiem aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.
Legia, Raków, Lech i Jagiellonia w Lidze Konferencji! Gdzie obejrzeć mecze polskich drużyn?
W trzeciej serii gier Raków rywalizuje z czeską Spartą Praga.
Jak w wyjazdowym starciu poradzą sobie piłkarze Marka Papszuna?
Sparta - Raków. Skrót meczu:
Skrót meczu Sparta - Raków będzie dostępny w tym tekście tuż po zakończeniu spotkania.
