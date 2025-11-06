Sparta Praga - Raków Częstochowa. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)

Piłka nożna

Sparta Praga - Raków Częstochowa to mecz trzeciej kolejki piłkarskiej Ligi Konferencji. Skrót meczu Sparta - Raków będzie dostępny tuż po zakończeniu spotkania.

Piłkarze w czerwonych strojach świętują na boisku.
fot. PAP
Sparta Praga - Raków Częstochowa. Skrót meczu (WIDEO)

Nowy sezon rozgrywek Ligi Konferencji jest wyjątkowy dla polskich fanów piłki nożnej. W fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują bowiem aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.

 

Legia, Raków, Lech i Jagiellonia w Lidze Konferencji! Gdzie obejrzeć mecze polskich drużyn?

 

W trzeciej serii gier Raków rywalizuje z czeską Spartą Praga.

 

Jak w wyjazdowym starciu poradzą sobie piłkarze Marka Papszuna?

Sparta - Raków. Skrót meczu:

Skrót meczu Sparta - Raków będzie dostępny w tym tekście tuż po zakończeniu spotkania.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNARAKÓW CZĘSTOCHOWASPARTA PRAGA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Pablo Rodriguez: Zespoły z La Liga mają bardzo wysoki poziom
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 