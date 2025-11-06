Sparta Praga - Raków Częstochowa. Wynik meczu. Kto wygrał?

Nowy sezon rozgrywek Ligi Konferencji jest wyjątkowy dla polskich fanów piłki nożnej. W fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują bowiem aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.

Po dwóch kolejkach Raków ma na swoim koncie cztery punkty. W pierwszej kolejce ekipa z Częstochowy wygrała u siebie z zespołem Universitatea Craiova z Rumunii. W drugiej serii gier piłkarze Marka Papszuna zremisowali na wyjeździe z czeską Sigmą Ołomuniec.

O jedno oczko mniej zgromadzili zawodnicy Sparty. Ekipa z Czech najpierw wygrała z ekipą Shamrock Rovers z Irlandii, a następnie przegrali z chorwacką Rijeką.

Sparta - Raków. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Sparta - Raków poznamy w czwartek 6 listopada. O tym, kto wygrał mecz Sparta - Raków, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

