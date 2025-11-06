Sparta Praga - Raków Częstochowa. Wynik meczu. Kto wygrał?

Piłka nożna

Sparta Praga - Raków Częstochowa to mecz trzeciej kolejki piłkarskiej Ligi Konferencji. Kto wygrał mecz Sparta - Raków? Jaki był wynik meczu Sparta - Raków w LKE?

Trener Marek Papszun w niebieskiej czapce i czarnej kamizelce
fot. PAP
Sparta Praga - Raków Częstochowa. Wynik meczu. Kto wygrał?

Nowy sezon rozgrywek Ligi Konferencji jest wyjątkowy dla polskich fanów piłki nożnej. W fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują bowiem aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.

 

Celje - Legia Warszawa. Kiedy kolejny mecz w Lidze Konferencji?

 

Po dwóch kolejkach Raków ma na swoim koncie cztery punkty. W pierwszej kolejce ekipa z Częstochowy wygrała u siebie z zespołem Universitatea Craiova z Rumunii. W drugiej serii gier piłkarze Marka Papszuna zremisowali na wyjeździe z czeską Sigmą Ołomuniec. 

 

O jedno oczko mniej zgromadzili zawodnicy Sparty. Ekipa z Czech najpierw wygrała z ekipą Shamrock Rovers z Irlandii, a następnie przegrali z chorwacką Rijeką.

Sparta - Raków. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Sparta - Raków poznamy w czwartek 6 listopada. O tym, kto wygrał mecz Sparta - Raków, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNARAKÓW CZĘSTOCHOWASPARTA PRAGA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Szachtar Donieck - Legia Warszawa 0:1. Gol Rafała Augustyniaka
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 