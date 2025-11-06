Starcie kibiców Lecha z Hiszpanami. Zamieszki w nocy. "Strach na ulicach Vallecas"

"Strach na ulicach Vallecas" – zatytułował swój materiał madrycki dziennik "ABC".

Według informacji przekazanych przez gazetę, kibice polskiej drużyny starli się z ultrasami Rayo (zwanymi Bukaneros) w pobliżu stacji metra Buenos Aires około pół kilometra od Estadio de Vallecas.

Jak przekazała hiszpańska policja, zatrzymano co najmniej jednego kibica miejscowej drużyny. Służba prasowa madryckiej policji potwierdziła, że nie zatrzymano żadnych Polaków.

Ponadto portal radia Cadena SER podał, że w nocy dzień wcześniej kamery bezpieczeństwa stadionu gospodarzy zarejestrowały nieudaną próbą wspięcia się na mury obiektu dwóch kibiców z Polski w celu pomalowania jednej ze ścian.

Do Madrytu przybyło prawie 1000 kibiców "Kolejorza". Klub z Poznania przekazał wcześniej, że otrzymał bilety dla 600 osób; dodatkowo ok. 100 osób związanych z klubem zasiądzie na głównej trybunie.

"Polskiej drużynie podczas każdego wyjazdu towarzyszy zawsze duża grupa ultrasów, będąca jedną z najbardziej niebezpiecznych takich grup w Europie" – napisał sportowy dziennik "AS".

Przed meczem stołeczne władze poinformowały, że wokół stadionu i pobliskich stacji metra zostaną rozmieszczone dodatkowe siły bezpieczeństwa. Samo spotkanie zostało zakwalifikowane przez miejscowe służby jako mecz wysokiego ryzyka, a sprzedaż biletów w dzień meczu odwołana.

Nad bezpieczeństwem ma czuwać dodatkowych 400 funkcjonariuszy specjalnych oddziałów policji.

Transmisja meczu Rayo Vallecano - Lech Poznań w czwartek od godz. 20:50 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Od 18:00 będziemy również w Polsacie Sport 1.

