Tabele WTA Finals 2025. Kto wywalczył awans?
Za nami zmagania w fazie grupowej WTA Finals 2025. Kto wywalczył awans do półfinałów? Jak wyglądają końcowe tabele WTA Finals 2025?
Za nami zmagania w fazie grupowej WTA Finals 2025. Poznaliśmy tenisistki, które wywalczyły awans do półfinałów. Z perspektywy polskich kibiców, niestety już na etapie fazy grupowej zmagania w tym turnieju zakończyła Iga Świątek.
Kto gra więc dalej? Z grupy, w której rywalizowała Świątek, awans wywalczyły Jelena Rybakina oraz Amanda Anisimova.
Tabela WTA Finals 2025. Grupa Igi Świątek:
(mecze, zwycięstwa, porażki, set)
1. Jelena Rybakina 3, 3-0, 6:1
2. Amanda Anisimova 3, 2-1, 4:4
3. Iga Świątek 3, 1-2, 4:4
4. Jekaterina Aleksandrowa 1, 0-1, 0:2
5. Madison Keys 2, 0-2, 1:4
Jeśli chodzi o drugą grupę, w której rywalizowały między innymi liderka rankingu WTA czy obrończyni tytułu Coco Gauff, nie zabrakło niespodzianek. Co prawda Sabalenka wygrała zmagania, ale z zawodami pożegnała się Gauff.
Tabela WTA Finals 2025. Grupa Aryny Sabalenki:
(mecze, zwycięstwa, porażki, set)
1. Aryna Sabalenka 3, 3-0, 6:1
2. Jessica Pegula 3, 2-1, 5:3
3. Coco Gauff 3, 1-2, 3:4
4. Jasmine Paolini 3, 0-3, 0:6
Pary półfinałowe WTA Finals. Kiedy mecze? Kto zagra?
Jelena Rybakina vs Jessica Pegula
Amanda Anisimova vs Aryna Sabalenka
Mecze półfinałowe zostaną rozegrane w piątek 7 listopada.Przejdź na Polsatsport.pl