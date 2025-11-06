Tabele WTA Finals 2025. Kto wywalczył awans?

Tenis

Za nami zmagania w fazie grupowej WTA Finals 2025. Kto wywalczył awans do półfinałów? Jak wyglądają końcowe tabele WTA Finals 2025?

Aryna Sabalenka uderza piłkę tenisową forhendem
fot. AFP
Tabele WTA Finals 2025. Kto wywalczył awans?

Za nami zmagania w fazie grupowej WTA Finals 2025. Poznaliśmy tenisistki, które wywalczyły awans do półfinałów. Z perspektywy polskich kibiców, niestety już na etapie fazy grupowej zmagania w tym turnieju zakończyła Iga Świątek.

 

Kto gra więc dalej? Z grupy, w której rywalizowała Świątek, awans wywalczyły Jelena Rybakina oraz Amanda Anisimova.

Tabela WTA Finals 2025. Grupa Igi Świątek:

(mecze, zwycięstwa, porażki, set)

1. Jelena Rybakina 3, 3-0, 6:1
2. Amanda Anisimova 3, 2-1, 4:4
3. Iga Świątek 3, 1-2, 4:4
4. Jekaterina Aleksandrowa 1, 0-1, 0:2
5. Madison Keys 2, 0-2, 1:4

 

Jeśli chodzi o drugą grupę, w której rywalizowały między innymi liderka rankingu WTA czy obrończyni tytułu Coco Gauff, nie zabrakło niespodzianek. Co prawda Sabalenka wygrała zmagania, ale z zawodami pożegnała się Gauff.

Tabela WTA Finals 2025. Grupa Aryny Sabalenki:

(mecze, zwycięstwa, porażki, set)

1. Aryna Sabalenka 3, 3-0, 6:1
2. Jessica Pegula 3, 2-1, 5:3
3. Coco Gauff 3, 1-2, 3:4
4. Jasmine Paolini 3, 0-3, 0:6

Pary półfinałowe WTA Finals. Kiedy mecze? Kto zagra?

Jelena Rybakina vs Jessica Pegula

Amanda Anisimova vs Aryna Sabalenka

 

Mecze półfinałowe zostaną rozegrane w piątek 7 listopada.

BS, Polsat Sport
