Tabele WTA Finals 2025. Kto wywalczył awans?

Za nami zmagania w fazie grupowej WTA Finals 2025. Poznaliśmy tenisistki, które wywalczyły awans do półfinałów. Z perspektywy polskich kibiców, niestety już na etapie fazy grupowej zmagania w tym turnieju zakończyła Iga Świątek.

Kto gra więc dalej? Z grupy, w której rywalizowała Świątek, awans wywalczyły Jelena Rybakina oraz Amanda Anisimova.

Tabela WTA Finals 2025. Grupa Igi Świątek:

(mecze, zwycięstwa, porażki, set)



1. Jelena Rybakina 3, 3-0, 6:1

2. Amanda Anisimova 3, 2-1, 4:4

3. Iga Świątek 3, 1-2, 4:4

4. Jekaterina Aleksandrowa 1, 0-1, 0:2

5. Madison Keys 2, 0-2, 1:4

Jeśli chodzi o drugą grupę, w której rywalizowały między innymi liderka rankingu WTA czy obrończyni tytułu Coco Gauff, nie zabrakło niespodzianek. Co prawda Sabalenka wygrała zmagania, ale z zawodami pożegnała się Gauff.

Tabela WTA Finals 2025. Grupa Aryny Sabalenki:

(mecze, zwycięstwa, porażki, set)



1. Aryna Sabalenka 3, 3-0, 6:1

2. Jessica Pegula 3, 2-1, 5:3

3. Coco Gauff 3, 1-2, 3:4

4. Jasmine Paolini 3, 0-3, 0:6

Pary półfinałowe WTA Finals. Kiedy mecze? Kto zagra?

Jelena Rybakina vs Jessica Pegula





Amanda Anisimova vs Aryna Sabalenka

Mecze półfinałowe zostaną rozegrane w piątek 7 listopada.

BS, Polsat Sport