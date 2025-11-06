Siatkarki Radomki mają za sobą udany początek sezonu. Wygrały trzy pierwsze mecze i były jedyną niepokonaną drużyną w lidze. W czwartej kolejce uległy jednak DevelopResowi Rzeszów 0:3 i spadły na trzecią pozycję w tabeli Tauron Ligi.

Zdecydowanie gorzej radzą sobie zawodniczki beniaminka z Nowego Dworu Mazowieckiego. Mazowszankom udało się ugrać w tym sezonie zaledwie seta w starciu z Lotto Chemikiem Police. Aby wydostać się z ostatniego miejsca w tabeli, LOS musiałby ograć z Radomkę za trzy punkty i liczyć na potknięcie innych drużyn.

Relacja live i wynik na żywo meczu MOYA Radomka Radom - Eco Harpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

KP, Polsat Sport