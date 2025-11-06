Tauron Liga: Wyniki i skróty meczów 5. kolejki (WIDEO)

Piąta kolejka Tauron Ligi zainaugurowana została w Radomiu. Siatkarki Moya Radomki pewnie wygrały z beniaminkiem - EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Maz 3:0.

W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze wystartowało dwanaście drużyn, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych zespołów wywalczy awans do play-off. Transmisje meczów Tauron Ligi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Terminarz i plan transmisji meczów 5. kolejki Tauron Ligi:

2025-11-06: Moya Radomka Radom – EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki 3:0 (25:17, 27:25, 25:19)

2025-11-07: Lotto Chemik Police – DevelopRes Rzeszów (piątek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-11-08: Metalkas Pałac Bydgoszcz – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała (sobota, godzina 12.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-11-09: #VolleyWrocław – PGE Budowlani Łódź (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-11-10: UNI Opole – ITA Tools Stal Mielec (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-11-10: ŁKS Commercecon Łódź – Sokół & Hagric Mogilno (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1).

RM, Polsat Sport