Tego Antiga nie chciał powiedzieć po meczu. "Zachowam dla siebie"

- To nie był chyba najładniejszy mecz. Wiem, nad czym mamy pracować, ale to zatrzymam dla siebie. Najważniejsze jest to, jak gramy jako drużyna. Mamy początek sezonu i myślę, że żaden zespół nie pokazuje jeszcze pełnego potencjału. Możemy zagrywać trochę lepiej, podobnie jak bronić, atakować czy wystawiać. To logiczne w tym momencie rozgrywek – dodał.

MVP pucharowego starcia został gracz Bogdanki Wilfredo Leon, który uzyskał 27 punktów.

- Był naszym liderem, ofensywnie grał bardzo dobrze, był decydujący w ataku i zagrywce, jak często bywa. Bardzo dobrze funkcjonował – zauważył szkoleniowiec.

Jak przyznał, sukces odniesiony w katowickim Spodku to dla niego coś specjalnego, gdyż 11 lat wcześniej w tym samym miejscu poprowadził biało-czerwonych do tytułu mistrzów świata. Podkreślił, że tamten turniej w 2014 roku był dla niego magiczny.

- Finał z Brazylią był niesamowity. Kiedy byliśmy teraz w szatni czy szliśmy korytarzami hali, to wróciły duże emocje. Nie można takich chwil zapomnieć – zaznaczył.

Superpuchar Polski wywalczyły w Katowicach także siatkarki DevelopResu Rzeszów, które pod koniec poprzedniego sezony do mistrzostwa kraju poprowadził właśnie Francuz.

- Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy, kibicowałem oczywiście tej drużynie – przyznał.

Trener jastrzębian Andrzej Kowal podkreślił, że jego zawodnicy mają jeszcze potencjał, którego na razie nie pokazali w mocno przebudowanej kadrowo ekipie.

- Jeszcze nie funkcjonujemy jako zespół. Zabrakło nam doświadczenia w kluczowych momentach, spokoju. Nie wszyscy nasi siatkarze grali już o wysokie cele. Takie mecze są dla nich naprawdę dużym i dobrym przetarciem. Nie boję się powiedzieć, że jesteśmy w stanie grać dużo lepiej – ocenił.

Jego zdaniem do dobrego zgrania podstawą są treningi w komplecie.

- Żeby mieć powtarzalność, rytm grania trzeba trenować pełnym składem. To jest klucz. My przez kontuzje, choroby tego nie mieliśmy. Trochę gramy siatkówkę opartą na indywidualnościach. Dużo już zrobiliśmy. Jesteśmy oczywiście niezadowoleni z porażki, ale ten mecz tylko nas utwierdził w przekonaniu, że niedługo poprawimy swój poziom – powiedział Kowal, który latem przejął zespół po odejściu Argentyńczyka Marcelo Mendeza.

Po sezonie drużyna JSW przeszło spore zmiany kadrowe. Odeszli reprezentanci Polski: libero Jakub Popiwczak, przyjmujący Tomasz Fornal i środkowy bloku Norbert Huber. Pierwszy grał w tym zespole 13 sezonów, drugi – sześć, a ostatni - dwa. Pożegnał się też z Jastrzębiem przyjmujący reprezentacji Francji Timothee Carle.