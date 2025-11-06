To może być mecz sezonu. Jagiellonia szykuje się na starcie z nieobliczalną Shkendiją!

Białostoczanie chcą wrócić na właściwą ścieżkę



Po 18. meczach z rzędu bez porażki Jagiellonia Białystok w końcu przegrała. Passa zakończyła się w Zabrzu. Później przyszła jeszcze ligowa porażka z Rakowem przed własną publicznością. To sprawia, że podopieczni Adriana Siemieńca mogą nieco spuścić z tonu.



Przed trenerem ważne zadanie, aby utrzymać mobilizację i odpowiednio przygotować zespół mentalnie do wyjazdowego starcia ze Shkendiją Tetowo. Stawką są nie tylko trzy punkty, ale też powrót na właściwą ścieżkę i zbliżenie się do awansu do fazy pucharowej Ligi Konferencji UEFA.



Jagiellonia wydaje się faworytem



Nieznacznym faworytem do zwycięstwa w tym meczu jest Jagiellonia Białystok. To zespół bardziej doświadczony na arenie europejskiej, który w poprzedniej kampanii dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji UEFA. Do tego w pierwszych dwóch kolejkach bieżącej edycji zgromadził na koncie cztery punkty i plasuje się na 10. miejscu.



Dla porównania Shkendija ma trzy punkty po domowym zwycięstwie z Shelbourne. Macedończycy są jednak mocni na własnym stadionie, dlatego białostoczanie muszą zagrać z pełną koncentracją i wiarą w swoje możliwości. Do dyspozycji trenera będą wszyscy podstawowi zawodnicy poza bramkarzem Sławomirem Abramowiczem, który od kilku tygodni leczy uraz.



O co będzie grać Jagiellonia w tym sezonie?



Czwartkowy mecz w Tetowie może zadecydować o tym, o co Jagiellonia będzie grała w tym sezonie w Europie. Zwycięstwo przybliży ją do awansu do fazy pucharowej Ligi Konferencji UEFA. Ewentualna porażka mocno skomplikuje białostoczanom drogę. Wydaje się, że planem minimum jest remis, choć podopieczni Adriana Siemieńca zawsze grają o pełną pulę. Mają coś do udowodnienia i chcą rozpocząć kolejną zwycięską serię.



Mecz Shkendija-Jagiellonia w Polsat Sport



Spotkanie ze Shkendiją transmitowane będzie na antenach sportowych Polsatu wraz z merytorycznym studiem eksperckim. Liczymy na kolejny dobry wynik polskiego zespołu w Europie i walkę o trzy punkty. Gracze Jagiellonii mają wszystko w swoich nogach. Początek spotkania już 6 listopada o godzinie 21:00.

Polsat Sport