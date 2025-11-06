Trzęsienie ziemi w Ajaksie. Klub zwolnił trenera

Ajax Amsterdam notuje słaby początek sezonu 2025/2026. W tabeli Eredivisie znajduje się na czwartym miejscu, co jak na standardy tego klubu jest wynikiem przeciętnym. Jeszcze gorzej wiedzie im się w Lidze Mistrzów. Tam Holendrzy okupują dno tabeli, nie mając na koncie ani jednego punktu, a ich bilans bramkowy wynosi 1:14.

Taki start poskutkował zwolnieniem trenera Johna Heitingi, o czym klub poinformował w oficjalnym komunikacie. Posadą zapłacił również jego asystent Marcel Keizer. Do czasu znalezienia nowego trenera obowiązki szkoleniowca przejął Fred Grim.

Heitinga w klubie wytrwał tylko cztery miesiące, podczas których poprowadził klub w piętnastu meczach, a jego bilans wyniósł pięć zwycięstw, pięć remisów i pięć porażek. Średnia punktowa wyniosła 1,33 na mecz. Były holenderski obrońca trafił do Ajaksu z Liverpoolu, gdzie jako asystent Arne Slota pomógł drużynie w zdobyciu mistrzostwa Anglii.

