Ważne ogłoszenie ws. biletów na IO. Organizatorzy potwierdzili

Po Włoszech, kraju gospodarza, większość zamówień i zapytań o bilety pochodzi z Niemiec. Szczególną popularnością cieszą się hokej na lodzie, biathlon i narciarstwo biegowe. Jednak narciarstwo wysokogórskie (skialpinizm), sport dodatkowy w programie olimpijskim, również wzbudza duże zainteresowanie kibiców.

W przypadku niektórych dyscyplin, takich jak narciarstwo alpejskie, bobsleje, saneczkarstwo, skoki narciarskie i curling, pojedyncze bilety były ostatnio również niedostępne na oficjalnym portalu. Oferowano jedynie drogie pakiety hospitality.

Według organizatorów ponad połowa wszystkich biletów była dostępna za mniej niż 100 euro za sztukę. Najdroższą ofertę przygotowano na ceremonię zamknięcia. Tam, w zależności od sektora, zainteresowane osoby musiały zapłacić 950, 1800 lub 2900 euro.

Igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 zostaną rozegrane w dniach 6-22 lutego 2026.