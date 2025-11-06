WEC 2025. Gdzie obejrzeć wyścig w Bahrajnie z udziałem Roberta Kubicy?

W sobotę na Bahrain International Circuit, torze nazywanym też Sakhir, zostanie rozegrana ostatnia w sezonie, ósma 8-godzinna runda wyścigowych mistrzostw świata World Endurance Championship (WEC). O tytuł mistrzowski w rywalizacji Hypercarów będą walczyli kierowcy zespołu AF Corse, w którym jeździ Robert Kubica.

Po siedmiu rundach mistrzostw świata WEC prywatny team Ferrari z Kubicą w składzie jest w klasyfikacji generalnej na drugiej pozycji ze stratą tylko 13 pkt do fabrycznej ekipy Ferrari, w której jeżdżą doświadczeni Włosi Alessandro Pier Guidi i Antonio Giovinazzi oraz Brytyjczyk James Calado.

Partnerami Polaka w AF Corse w sezonie 2025 w mistrzostwach świata WEC są Chińczyk Yifey Ye i Brytyjczyk Phil Hanson.

FIA World Endurance Championship 2025, organizowane przez Federation Internationale de l’Automobile (FIA) i Automobile Club de l'Ouest (ACO), odbywają się po raz trzynasty w historii. Startują prototypy i grand tourery podzielone na dwie kategorie - Hypercar i LMGT3. Sezon rozpoczął się wyścigiem na torze Losail w Katarze, a zakończy na torze w Bahrajnie.

"Jesteśmy gotowi na ostatni wyścig sezonu, choć tor w Bahrajnie jest specyficzny, mocno zużywa opony. Sądzę, że zarządzanie nimi będzie miało kluczowe znaczenie. Przed tym startem jesteśmy na drugim miejsce w mistrzostwach, więc dołożymy wszelkich starań, aby wszystko działało jak najlepiej i zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. To będzie trudny wyścig, trwa osiem godzin, do zdobycia jest więcej punktów niż w zawodach sześciogodzinnych. To daje nam wiele możliwości, walczymy o tytuł, choć rywale będą bardzo groźni. Oni też znają stawkę" - powiedział Kubica.

Optymistycznie jest nastawiony także Hanson. "Jesteśmy w grze o wszystko, tym bardziej, że w Bahrajnie można zdobyć więcej punktów. To powoduje, że kilka załóg, nie tylko my liczy się w walce o tytuł mistrzowski" - podkreślił brytyjski kierowca.

W ostatniej rundzie mistrzostw świata można maksymalnie zdobyć 39 pkt; 38 za zwycięstwo w wyścigu i 1 za pole position w piątkowych kwalifikacjach.

Bahrain International Circuit to nowoczesny obiekt położony w samym sercu pustyni Sakhir. Tor został zaprojektowany przez znanego niemieckiego inżyniera Hermanna Tilke. Jest dość szeroki, szybki, jednak kierowcy narzekają, że przy silnych wiatrach na tor nawiewany jest piach, co stwarza spore zagrożenie.

Po torze jedzie się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Tor ma 5 412 metrów, a najdłuższa jego prosta to 1205 metrów. Składa się z 15 zakrętów. Różnica poziomów to ponad 17 m. 8-godzinny wyścig w sobotę startuje o godz. 12 czasu polskiego. Prognoza pogody przewiduje temp. powietrza w granicach 28-30 st. C, bez opadów.

Transmisja sobotniego wyścigu w Bahrajnie z udziałem Robert Kubicy od godziny 12.00 i 18.30 w Polsacie Sport 3, od godziny 12.00 w Polsacie Sport Extra 3 i online w Polsat Box Go.

BS, PAP