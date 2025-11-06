Włosi pokonani! Wielkie zwycięstwo reprezentacji Polski

We wcześniejszym czwartkowym spotkaniu turnieju Słowenia wygrała z Wielką Brytanią 5:1 (3:0, 2:1, 0:0).

Fiński szkoleniowiec – na co dzień pracujący w GKS Tychy - na początku października zastąpił Roberta Kalabera. Słowak pracował z reprezentacją pięć lat, jego kontrakt wygasł z końcem czerwca. Europejski Puchar Narodów to nowy cykl zawodów, kolejne odbędą się w grudniu na Węgrzech i w lutym w Wielkiej Brytanii.

W narodowych barwach zagrał w czwartek 34-letni Aron Chmielewski, który ostatni raz w kadrze wystąpił w kwietniu 2024.

W kolejnych dniach Polacy zagrają na sosnowieckim lodowisku ze Słoweńcami i Brytyjczykami.

Sosnowieckim turniejem Biało-Czerwoni rozpoczynają przygotowania do MŚ Dywizji 1A, które – na tym samym lodowisku - rozegrane zostaną w dniach 2-8 maja 2026. Będą tam rywalizować o awans do Elity z Francją, Kazachstanem, które spadły z najwyższej grupy, Ukrainą, Japonią i Litwą, która awansowała z niższej dywizji.

W kwietniu 2025 roku Polakom nie udał się powrót do grona najlepszych ekip globu. Zaczęli turniej w rumuńskim Sfantu Gheorghe od wygranych z Rumunią 4:1 i Japonią 2:1, potem przegrali z Włochami i Ukrainą po 1:4, a na koniec ulegli Wielkiej Brytanii 0:3, zajmując piąte, przedostatnie miejsce.

W maju 2024 biało-czerwoni zagrali po 22-letniej przerwie w MŚ Elity. Jedyny punkt w Ostrawie wywalczyli z Łotyszami (4:5 po dogrywce), a później przegrali wszystkie spotkania w regulaminowym czasie i spadli z najwyższego szczebla.

Polska - Włochy 4:2 (3:1, 1:0, 0:1)

Bramki: 1:0 Łukasz Krzemień (7), 2:0 Kamil Górny (10), 2:1 Matt Bradley (13), 3:1 Dominik Paś (16), 4:1 Dominik Paś (29), 4:2 Alexander Petan (48).

Kary: Polska – 12 minut; Włochy – 10 minut.

Polska: Tomas Fucik – Bartosz Ciura, Bartłomiej Pociecha, Paweł Zygmunt, Grzegorz Pasiut, Krzysztof Maciaś – Kamil Górny, Mateusz Bryk, Aron Chmielewski, Dominik Paś, Alan Łyszczarczyk – Karol Biłas, Bartosz Florczak, Mateusz Michalski, Filip Komorski, Sebastian Brynkus – Mateusz Zieliński, Adrian Jaworski, Łukasz Krzemień, Mikołaj Syty, Adrian Gromadzki.

PAP