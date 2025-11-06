WTA Finals: Jessica Pegula - Jasimine Paolini. Relacja live i wynik na żywo
Jessica Pegula - Jasimine Paolini to jeden z meczów tegorocznej edycji WTA Finals w Rijadzie. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Pegula - Paolini to pojedynek w ramach trzeciej kolejki fazy grupowej WTA Finals. Amerykanka zaczęła turniej od wygranej z Coco Gauff, ale później przegrała z Aryną Sabalenką. Z kolei Paolini uległa i Sabalence i Gauff.
Obie tenisistki rywalizowały ze sobą wielokrotnie - ostatni raz we wrześniu tego roku w ramach Billie Jean King Cup. Wówczas Paolini wygrała w dwóch setach i było to jej premierowe zwycięstwo z Pegulą przy wcześniejszych czterech porażkach.
