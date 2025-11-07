0.06 sekundy! Mamy nowy rekord Polski

W dniach 14-16 listopada w Salt Lake City odbędą się pierwsze w tym sezonie zawody Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim. Będą to jednocześnie jedne z czterech, podczas których zawodnicy będą mogli wywalczyć kwalifikację olimpijską.

Na tydzień przed startem PŚ w USA zaplanowano zawody testowe. Na miejscu nie zabrakło Biało-Czerwonych. Co więcej, świetnie zaprezentowali się oni już podczas pierwszej konkurencji.

Marek Kania wygrał rywalizację na 500 m, ustanawiając tym samym nowy rekord Polski. 26-latek dojechał na metę z czasem 34.01. W czołowej "10" znalazł się jeszcze Damian Żurek, który był piąty (34.40).

Poprzedni rekord Polski należał do Żurka i wynosił 34.07.

Transmisję Pucharu Świata w Salt Lake City będzie można obejrzeć na sportowych antenach Polsatu oraz na platformie Polsat Box Go.

KP, Polsat Sport