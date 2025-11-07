0.06 sekundy! Mamy nowy rekord Polski

Zimowe

Marek Kania ustanowił nowy rekord Polski na dystansie 500 m podczas zawodów testowych w łyżwiarstwie szybkim w Salt Lake City. 26-latek dojechał na metę z czasem 34.01.

Łyżwiarz szybki w ruchu na lodowisku, w białej koszulce i czarnych spodenkach z szarymi wzorami.
fot. Cyfrasport
Marek Kania

W dniach 14-16 listopada w Salt Lake City odbędą się pierwsze w tym sezonie zawody Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim. Będą to jednocześnie jedne z czterech, podczas których zawodnicy będą mogli wywalczyć kwalifikację olimpijską. 

 

Na tydzień przed startem PŚ w USA zaplanowano zawody testowe. Na miejscu nie zabrakło Biało-Czerwonych. Co więcej, świetnie zaprezentowali się oni już podczas pierwszej konkurencji. 

 

Marek Kania wygrał rywalizację na 500 m, ustanawiając tym samym nowy rekord Polski. 26-latek dojechał na metę z czasem 34.01. W czołowej "10" znalazł się jeszcze Damian Żurek, który był piąty (34.40). 

 

Poprzedni rekord Polski należał do Żurka i wynosił 34.07. 

 

Transmisję Pucharu Świata w Salt Lake City będzie można obejrzeć na sportowych antenach Polsatu oraz na platformie Polsat Box Go. 

KP, Polsat Sport
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIEZIMOWE
