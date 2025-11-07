Aryna Sabalenka - Jelena Rybakina. Wynik meczu. Kto wygrał WTA Finals?

Aryna Sabalenka - Jelena Rybakina to finał WTA Finals w Rijadzie. Kto wygrał mecz Sabalenka - Rybakina? Jaki był wynik meczu Sabalenka - Rybakina?

Dwie tenisistki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina, przygotowują się do meczu.
fot. PAP
Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina zmierzą się w finale WTA Finals

Obie zawodniczki mają za sobą cztery spotkania w Arabii Saudyjskiej. 

 

Sabalenka trafiła do grupy z Jasmine Paolini, Jessicą Pegulą oraz Coco Gauff. Wygrała wszystkie mecze, tracąc tylko jednego seta. W półfinale zmierzyła się z Amandą Anisimovą, tocząc z nią niesamowity bój. Po 143 minutach Sabalenka wygrała 6:3, 3:6, 6:3.

Z kolei Rybakina musiała zmierzyć się z Anisimową, Igą Świątek oraz Jekateriną Aleksandrową. Ona również triumfowała we wszystkich starciach, przegrywając zaledwie jednego seta. W półfinale jej przeciwniczką była Pegula. Reprezentantka Kazachstanu wygrała 4:6, 6:4, 6:3.

W bezpośredniej rywalizacji Sabalenka prowadzi z Rybakiną 8-5.

Aryna Sabalenka - Jelena Rybakina. Wynik meczu. Kto wygrał WTA Finals?

O tym, kto wygrał WTA Finals i jaki był wynik meczu Sabalenka - Rybakina, przekonamy się w sobotę 8 listopada. Wynik meczu Sabalenka - Rybakina pojawi się w tym tekście.

