Przed nami finałowe spotkanie turnieju ATP w Atenach! W najważniejszym spotkaniu greckich zawodów zobaczymy starcie legendy tenisa – Novaka Djokovica z Włochem Lorenzo Musettim.

ZOBACZ TAKŻE: Djoković wyprowadził się z Serbii. Prezydent nazwał go "zdrajcą"

Serbski tenisista pokonał w półfinale Niemca Yannicka Hanfmanna 6:3, 6:4, z kolei Włoch wygrał z Amerykaninem Sebastianem Kordą 6:0, 5:7, 7:5.

Djokovic stanie tym samym przed szansą wygrała 101. turnieju w karierze. Jubileuszowe setne zwycięstwo odniósł w maju w Genewie, gdy w finale pokonał Huberta Hurkacza. Z Musettim ma bilans 8-1. Włoch wygrał dwa turnieje.

W Atenach grał również Kamil Majchrzak, ale odpadł w pierwszej rundzie zawodów.

Transmisja TV i stream online meczu Novak Djokovic – Lorenzo Musetti od godz. 16:00 w Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.

