ATP w Atenach: Novak Djokovic – Lorenzo Musetti. Transmisja TV i stream online
Novak Djokovic i Lorenzo Musetti zmierzą się w finale turnieju ATP w Atenach. Kto będzie górą w tym spotkaniu? Transmisja TV i stream online meczu Novak Djokovic – Lorenzo Musetti od godz. 16:00 w Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.
Przed nami finałowe spotkanie turnieju ATP w Atenach! W najważniejszym spotkaniu greckich zawodów zobaczymy starcie legendy tenisa – Novaka Djokovica z Włochem Lorenzo Musettim.
ZOBACZ TAKŻE: Djoković wyprowadził się z Serbii. Prezydent nazwał go "zdrajcą"
Serbski tenisista pokonał w półfinale Niemca Yannicka Hanfmanna 6:3, 6:4, z kolei Włoch wygrał z Amerykaninem Sebastianem Kordą 6:0, 5:7, 7:5.
Djokovic stanie tym samym przed szansą wygrała 101. turnieju w karierze. Jubileuszowe setne zwycięstwo odniósł w maju w Genewie, gdy w finale pokonał Huberta Hurkacza. Z Musettim ma bilans 8-1. Włoch wygrał dwa turnieje.
W Atenach grał również Kamil Majchrzak, ale odpadł w pierwszej rundzie zawodów.
Transmisja TV i stream online meczu Novak Djokovic – Lorenzo Musetti od godz. 16:00 w Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.