Barcelona i Real Madryt rozegrają kolejne emocjonujące spotkanie! Przed nami mecz 9. kolejki koszykarskiej Euroligi. Relacja live i wynik na żywo spotkania Barcelona – Real Madryt od godz. 20:30 na Polsatsport.pl.

Przed nami kolejne spotkanie, w którym zmierzą się dwie wielkie marki hiszpańskiego sportu. Mowa o rywalizacji Barcelony i Realu Madryt, która tym razem będzie dotyczyła koszykarskiej Euroligi.

 

Oba zespoły nie mają na koncie długiej serii zwycięstw, co powoduje, że spotkanie będzie jeszcze ciekawsze. Barcelona przegrała niedawno na ligowym podwórku z Murcią, a także musiała uznać wyższość Żalgirisu Kowno w Eurolidze. Nadzieję przynoszą dwa ostatnie zwycięstwa z Partizanem i drużyną z Mediolanu w europejskim pucharze.

 

Real z kolei niedawno wygrał z Fenerbahce, ale musiał uznać wyższość Bayernu Monachium. Górą byli również koszykarze Maccabi Tel Aviv i Crvenej Zvezdy. Znacznie lepiej wygląda ligowa forma „Królewskich”, którzy wygrali trzy razy z rzędu w Hiszpanii.

 

