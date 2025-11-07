Będzie debiut Polaka w UFC! Znamy jego rywala

Sporty walki

Cezary Oleksiejczuk już 13 grudnia zadebiutuje na gali UFC. Jego rywalem w Las Vegas będzie Cesar Almeida.

Młody mężczyzna z tatuażami unosi ręce w geście triumfu, ubrany w rękawice bokserskie.
fot. Polsat Sport
Kacper Oleksiejczuk zadebiutuje w UFC w 2025 roku

  • Oleksiejczuk wystąpił w Dana White's Contender Series
  • Tam pokonał Theo Haiga ciosami młotkowymi
  • Szef UFC wręczył Polakowi kontrakt z organizacją
  • Rywalem Oleksiejczuka będzie Cesar Almeida
  • Almeida dostał się do UFC przez Contendera w 2023 roku
  • Almeida wygrał trzy z czterech dotychczasowych pojedynków w UFC

Oleksiejczuk na początku września wystąpił w Dana White's Contender Series, czyli swego rodzaju eliminacjach do UFC. Tam dość szybko ciosami młotkowymi rozbił Theo Haiga. Po gali sam szef UFC wręczył mu kontrakt z organizacją. Dość szybko też dowiedzieliśmy się, że Polak zadebiutuje jeszcze w 2025 roku.

 

Od samego początku mówiło się o tym, że jego rywalem będzie właśnie Almeida. W piątek otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie.

 

Cesinha" a dostał się do największej organizacji MMA na świecie również przez Contendera, ale miało to miejsce w 2023 roku. Od tego czasu stoczył cztery pojedynki, wygrywając trzy z nich.

