Betclic 1 Liga: Ruch Chorzów - Miedź Legnica. Relacja live i wynik na żywo

Ruch jest niepokonany w lidze od trzech spotkań. W minionej kolejce zawodnicy trenera Waldemara Fornalika pokonali w derbowym spotkaniu na własnym stadionie GKS Tychy 2:1. Chorzowianie świetnie czują się na Stadionie Śląskim, przegrali tu w tym sezonie tylko raz – na początku sierpnia z Pogonią Siedlce 0:2. Ruch do strefy barażowej traci tylko dwa punkty.





Miedź w ostatniej kolejce odniosła cenne zwycięstwo. Zawodnicy z Legnicy pokonali przed własną publicznością Wieczystą Kraków i przyczynili się do zwolnienia szkoleniowca beniaminka - Gino Lettieriego. Wcześniej podopieczni Janusza Niedźwiedzia w Pucharze Polski postawili się Jagiellonii Białystok, ale ostatecznie przegrali 2:3. W tabeli ligowej Miedź ma tyle samo punktów co Ruch i również traci dwa "oczka" do czołowej szóstki.





Relacja live i wynik na żywo meczu Ruch Chorzów - Miedź Legnica na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 17:00.

ST, Polsat Sport