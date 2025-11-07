Betclic 1 Liga: Stal Mielec - Pogoń Siedlce. Relacja live i wynik na żywo

Stal to jedno z największych rozczarowań tego sezonu Betclic 1 Ligi. Drużyna, która w tamtym sezonie grała jeszcze w Ekstraklasie, teraz na niższym poziomie z dorobkiem dwunastu punktów znajduję się w strefie spadkowej. Mielczanie w lidze notują wstydliwą serię ośmiu meczów z rzędu bez zwycięstwa. Ich ostatni triumf miał miejsce pod koniec sierpnia - pokonali wtedy na wyjeździe 1:0 GKS Tychy.



Pogoń z kolei w ostatnich pięciu spotkaniach przegrała tylko raz i to nie z byle kim, bo z rewelacją ligi - Pogonią Grodzisk Mazowiecki. W minionej kolejce ekipa z Siedlec zremisowała ze Stalą Rzeszów 1:1. Bohaterem drużyny ponownie został Marcin Flis, który wykorzystał rzut karny. Środkowy obrońca jest niesamowicie skuteczny pod bramką rywali i trafiał w tym sezonie do siatki już osiem razy. Między innymi dzięki jego świetnej dyspozycji, drużyna Pogoni ma osiem punktów przewagi nad strefa spadkową.





Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Mielec - Pogoń Siedlce na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o 19:30.

ST, Polsat Sport