Betclic 1 Liga: Znicz Pruszków - Chrobry Głogów. Relacja live i wynik na żywo

Znicz wygląda w tym sezonie bardzo słabo. W ostatniej kolejce przegrali na wyjeździe z Polonią Bytom 0:2. Ekipa z Pruszkowa pożegnała się też ostatnio z Pucharem Polski, przegrywając na własnym stadionie z ekstraklasową Koroną Kielce 0:3. Zawodnicy Petera Struhara stracili już przed własną publicznością 21 bramek, w tym aspekcie są najgorsi w lidze. Najsłabiej wypadają również pod kątem zdobyczy punktowej i z dziesięcioma punktami zamykają ligową tabele.



Chrobry z kolei prezentuję się w tym sezonie nadzwyczaj dobrze. Ostatnie spotkanie przegrali co prawda 0:1, ale ich rywalem była niemal bezbłędna w tym sezonie Wisła Kraków. Wcześniej drużyna z Głogowa wygrała cztery ligowe potyczki z rzędu. Podopieczni Łukasza Beccelli z dwudziestoma pięcioma punktami na koncie zajmują lokatę, dająca grę w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy.

Relacja live i wynik na żywo meczu Znicz Pruszków - Chrobry Głogów na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 20:30.

ST, Polsat Sport