Ciekawy pomysł w reprezentacji. Legenda poprowadzi kadrę na mistrzostwach świata

Koszykówka

Były gwiazdor ligi NBA 43-letni Tony Parker rozpoczął karierę trenerską, obejmując reprezentację Francji koszykarzy do lat 17. W przyszłym roku poprowadzi ją w mistrzostwach świata w Turcji.

Tony Parker trzymający piłkę do koszykówki
fot. PAP
Tony Parker został nowym trenerem francuskiej drużyny młodzieżowej

  • Jego decyzja wynika z tęsknoty za boiskiem i rywalizacją
  • Parker zamierza rozpocząć od pracy z francuską drużyną młodzieżową U17
  • Przyjęcie oferty zbiegło się symbolicznie z urodzinami jego ojca
  • Tony Parker to czterokrotny mistrz NBA z San Antonio Spurs
  • Ma na koncie 181 meczów w reprezentacji Francji i mistrzostwo Europy 2013

„Myślałem o trenowaniu od dwóch lat, powtarzając sobie, że to kolejny krok w moim życiu. Tęsknię za byciem na boisku, adrenaliną i wyzwaniami. Dlatego zdecydowałem się na zdobycie licencji trenerskiej” – powiedział Parker dziennikowi L’Equipe.

 

„Dużo rozmawiałem o tym z ojcem i wydawało nam się logiczne, żebyśmy zaczęli od francuskiej drużyny młodzieżowej. Złożyłem więc podanie o stanowisko trenera drużyny do lat 17 i, symbolicznie, w urodziny mojego ojca, 15 października, Francuska Federacja Koszykówki poinformowała mnie, że mam tę pracę” - dodał były znakomity koszykarz, który karierę zawodniczą zakończył w 2019 roku.

 

Parker to czterokrotny mistrz NBA z San Antonio Spurs w latach 2003, 2005, 2007 i 2014. Rozegrał 181 meczów w reprezentacji Francji i zdobył mistrzostwo Europy w 2013 roku.

