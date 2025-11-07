Ciekawy pomysł w reprezentacji. Legenda poprowadzi kadrę na mistrzostwach świata

„Myślałem o trenowaniu od dwóch lat, powtarzając sobie, że to kolejny krok w moim życiu. Tęsknię za byciem na boisku, adrenaliną i wyzwaniami. Dlatego zdecydowałem się na zdobycie licencji trenerskiej” – powiedział Parker dziennikowi L’Equipe.

„Dużo rozmawiałem o tym z ojcem i wydawało nam się logiczne, żebyśmy zaczęli od francuskiej drużyny młodzieżowej. Złożyłem więc podanie o stanowisko trenera drużyny do lat 17 i, symbolicznie, w urodziny mojego ojca, 15 października, Francuska Federacja Koszykówki poinformowała mnie, że mam tę pracę” - dodał były znakomity koszykarz, który karierę zawodniczą zakończył w 2019 roku.

Parker to czterokrotny mistrz NBA z San Antonio Spurs w latach 2003, 2005, 2007 i 2014. Rozegrał 181 meczów w reprezentacji Francji i zdobył mistrzostwo Europy w 2013 roku.