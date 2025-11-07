Dwa lata zawieszenia! Skandal w skokach narciarskich

Zimowe

Ukraińska gwiazda skoków narciarskich Tetiana Pyłypczuk została zawieszona na dwa lata za stosowanie dopingu. W organizmie 21-latki wykryto środek na przyspieszający utratę wagi.

Sylwetka skoczka narciarskiego w powietrzu na tle gór.
fot. PAP
Tetiana Pyłypczuk została zawieszona za doping.

Zawieszenie Ukrainki, nałożone przez Światową Agencję Antydopingową (WADA) zaczęło obowiązywać 17 września 2025 roku. Oznacza to, że do profesjonalnej rywalizacji będzie mogła wrócić najwcześniej 18 września 2027 roku. 

 

Według informacji podanej przez portal suspilne.media, w przebadanej próbce wykryto obecność furosemidu. Jest to substancja ułatwiająca utratę wagi, a także maskująca ewentualne stosowanie innych środków. 

 

Pyłypczuk to medalistka mistrzostw Ukrainy oraz czterokrotna uczestniczka mistrzostw świata. Jedyne punkty w międzynarodowej karierze zdobywała jednak wyłącznie w Letnim Grand Prix.

KP, Polsat Sport
