Dwa lata zawieszenia! Skandal w skokach narciarskich

Zawieszenie Ukrainki, nałożone przez Światową Agencję Antydopingową (WADA) zaczęło obowiązywać 17 września 2025 roku. Oznacza to, że do profesjonalnej rywalizacji będzie mogła wrócić najwcześniej 18 września 2027 roku.

Według informacji podanej przez portal suspilne.media, w przebadanej próbce wykryto obecność furosemidu. Jest to substancja ułatwiająca utratę wagi, a także maskująca ewentualne stosowanie innych środków.

Pyłypczuk to medalistka mistrzostw Ukrainy oraz czterokrotna uczestniczka mistrzostw świata. Jedyne punkty w międzynarodowej karierze zdobywała jednak wyłącznie w Letnim Grand Prix.

KP, Polsat Sport