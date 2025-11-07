Pierwsza połowa nie była interesującym widowiskiem. Cracovia starała się spowalniać akcje Radomiaka agresywnym, wysokim pressingiem i robiła to skutecznie. Dopiero w 20. minucie gościom udało się stworzyć zagrożenie pod bramką Filipa Majchrowicza. Oskar Wójcik świetnie podał do wbiegającego w pole karne Maura Perkovica, który jednak niezbyt dobrze przyjął piłkę i z tego powodu oddał niecelny strzał.

Radomiak zrewanżował się uderzeniem zza pola karnego Mauridesa, z którym jednak poradził sobie Sebastian Madejski. Potem bramkarz "Pasów" interweniował po strzale Rafała Wolskiego i to były jedyne ciekawsze momenty tego spotkania.

Drugą połowę Radomiak zaczął w znakomitym stylu. Wolski podał do Jana Grzesika, a ten zagrał prostopadłą piłkę do Capity, który wpadł w pole karne i w sytuacji sam na sam pokonał Madejskiego. To był czwarty gol Angolczyka w tym sezonie i drugi w kolejnym meczu. Natomiast Grzesik zaliczył czwartą asystę w obecnych rozgrywkach.

Cracovia mogła wyrównać w 60. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Mateusza Klicha, strzał głową oddał Perkovic, ale stojący na linii bramkowej Ibrahima Camara wybił pikę.

Cztery minuty później Radomiak podwyższył prowadzenie. Roberto Alves wykonywał rzut rożny, jego pierwsze dośrodkowanie zostało wybite, ale poprawka trafiła wprost na głowę Grzesika, który - przy biernej postawie obrońców Cracovii - skierował piłkę do bramki. To było już szóste trafienie w tym sezonie zawodnika Radomiaka.

Kwadrans przed końcem Majchrowicz obronił groźny strzał Wójcika. W rewanżu Madejski nogą wybił piłkę kopniętą przez Steve'a Kingue.

W 90. minucie, w zamieszaniu podczas wykonywania rzutu rożnego, Kahveh Zahiroleslam powalił w polu karnym Mauridesa. Arbiter początkowo tego nie dostrzegł, ale został wezwany do monitora przez sędziego VAR i po obejrzeniu zajścia podyktował "jedenastkę". Wykorzystał ją pewnym strzałem Roberto Alves.

Cracovia przegrała trzeci kolejny wyjazdowy mecz, a licząc porażkę w Pucharze Polski z Rakowem Częstochowa - czwarty. Z kolei trener Goncalo Feio pracę w Radomiaku zaczął od dwóch zwycięstw.

Radomiak Radom - Cracovia 3:0 (0:0)

Bramki: Capita 48, Jan Grzesik 64, Roberto Alves 90+2 (rzut karny).

Radomiak Radom: Filip Majchrowicz - Zie Ouattara, Steve Kingue, Adrian Dieguez (89. Jeremy Blasco), Jan Grzesik - Vasco Lopes (72. Abdoul Tapsoba), Roberto Alves, Ibrahima Camara (72. Michał Kaput), Rafał Wolski (61. Romario Baro), Capita (72. Elves Balde) - Maurides.

Cracovia: Sebastian Madejski - Bosko Sutalo (74. Brahim Traore), Gustav Henriksson, Oskar Wójcik - Dominik Piła, Mateusz Klich, Mikkel Maigaard (62. Amir Al-Ammari), Mauro Perkovic - Otar Kakabadze (46. Martin Minczew), Filip Stojilkovic (79. Kahveh Zahiroleslam), Ajdin Hasic (62. Michał Rakoczy).

Polsat Sport, PAP