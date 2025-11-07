Handball Arena - 7.11. Transmisja TV i stream online

W piątkowym magazynie "Handball Arena" wrócimy do towarzyskiego meczu Polska - Czechy. Posłuchamy opinii selekcjonera Joty Gonzaleza po tym spotkaniu.

Pierwszy raz w historii programu, przeniesiemy się poza granice Polski, a konkretnie do Macedonii Północnej, gdzie w zespole RK Wardar 1961 grają polscy szczypiorniści. Sprawdzimy, co słychać u Miłosza Wałacha, Wiktora Jankowskiego i Marka Marciniaka, dowiemy się jak specyficzne jest życie w Skopje, oraz jak bardzo tamtejszy poziom różni się od naszych rodzimych rozgrywek.

ZOBACZ TAKŻE: Rewolucja na ME! Sędziowie będą mieli na sobie kamery



Druga część w całości będzie poświęcona kobiecej piłce ręcznej. Będziemy kontynuować temat zadłużeń Sośnicy Gliwice. Tym razem nasza kamera wybrała się bezpośrednio do klubu, aby usłyszeć opinie prezesa Adama Mrowca oraz trenera Michała Kubisztala. Przeanalizujemy ostatnie spotkania w ORLEN Superlidze Kobiet. Omówimy powołania trenera Arne Senstada na zbliżające się wielkimi krokami Mistrzostwa Świata Kobiet 2025.



W finałowej odsłonie magazynu zobaczymy materiały z największego w Polsce turnieju dla dzieci i młodzieży - "Ręczna na Orliku". Przypomnimy również jak ważna jest profilaktyka raka jąder i prostaty przy okazji akcji ORLEN Superligi oraz Cancer Fighters. Przez cały listopad jeden zawodnik z każdej drużyny w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce symbolicznie będzie zapuszczał wąsy. Ujrzymy także zwiastun specjalnego wideo z udziałem pracy sędziów podczas meczu ORLEN Superligi.



Program poprowadzi Iwona Niedźwiedź. Jej gośćmi w studiu będą Artur Siódmiak i Dawid Nilsson. Połączymy się również z Karoliną Siódmiak.

Transmisja magazynu Handball Arena w Polsacie Sport 3 i online na Polsat Box Go od godziny 23:00. Cały odcinek będzie można obejrzeć również na kanale YouTube Polsatu Sport.