Jan Urban odkrył karty. Kto z szansą na debiut, a kto został pominięty?

Piłka nożna

Selekcjoner Jan Urban ogłosił, kto pojawi się na zgrupowaniu przed meczami eliminacji MŚ z Holandią i Maltą. Na liście powołanych znalazło się dwudziestu sześciu zawodników. Kto pojawił się w tym gronie po raz pierwszy, a kogo trener pominął?

Przed reprezentacją Polski ostatnie spotkania w ramach eliminacji do MŚ. Los Biało-Czerwonych jest już niemal przesądzony - dogonienie w tabeli Holandii jest praktycznie niemożliwe, tak samo jak reprezentacja Finlandii nie ma większych szans, by nas wyprzedzić. Oznacza to, że najprawdopodobniej kadrowicze o awans na mundial powalczą w barażach.

Selekcjoner względem poprzedniego udanego zgrupowania nie wprowadził wielu korekt w powołaniach. Znalazło się jednak miejsce dla zawodników powracających po kontuzjach oraz dla nowych twarzy w drużynie narodowej. Brakuje za to jednego etatowego kadrowicza.

Z grupy powołanych na listopadowe zgrupowanie trzech piłkarzy ma szansę zadebiutować w dorosłej reprezentacji. Tyczy się to Kacpra Tobiasza, Kryspina Szcześniaka i Filipa Rózgi. Bramkarz Legii był już na liście podczas ostatniej selekcji, ale wciąż czeka na swój pierwszy mecz. Inaczej jest w przypadku Szcześniaka i Rózgi. Dla nich jest to pierwsze powołanie do seniorskiej reprezentacji.

Szcześniak to 24-letni defensor Górnika Zabrze, ma za sobą bardzo udany okres, a jego drużyna jest obecnie liderem PKO BP Ekstraklasy. Z kolei Rózga to dziewiętnastoletni skrzydłowy, który latem zamienił Cracovię na Sturm Graz. Młody zawodnik w miniony czwartek rozegrał 90 minut w Lidze Europy przeciwko Nottingham Forest.

Największy nieobecny na liście selekcjonera to zdecydowanie Przemysław Frankowski. Wahadłowy regularnie występuje w barwach francuskiego Rennes i z orzełkiem na piersi grał już 51 razy. Kolejni, którzy pojawili się na ostatnim zgrupowaniu, a zabraknie ich na tym, to Arkadiusz Pyrka i Jakub Piotrowski.

Pominięty został również Oskar Pietuszewski. 17-letni skrzydłowy Jagiellonii Białystok czaruje na ekstraklasowych boiskach, ale i tym razem nie pojawi się na zgrupowaniu seniorskiej reprezentacji, mimo że wielu ekspertów twierdzi, iż utalentowany zawodnik, o którego pytają uznane europejskie marki, zasłużył na szansę.

Do drużyny narodowej po kontuzjach wracają za to Nicola Zalewski i Adam Buksa, ważne postacie kadry Urbana.

Polacy najpierw 14 listopada o 20:45 podejmą na PGE Narodowym reprezentację Holandii, by następnie 17 listopada o tej samej porze zagrać na wyjeździe z Maltą.

ST, Polsat Sport
