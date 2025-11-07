Jan Urban odkrył karty. Kto z szansą na debiut, a kto został pominięty?

Przed reprezentacją Polski ostatnie spotkania w ramach eliminacji do MŚ. Los Biało-Czerwonych jest już niemal przesądzony - dogonienie w tabeli Holandii jest praktycznie niemożliwe, tak samo jak reprezentacja Finlandii nie ma większych szans, by nas wyprzedzić. Oznacza to, że najprawdopodobniej kadrowicze o awans na mundial powalczą w barażach.





Selekcjoner względem poprzedniego udanego zgrupowania nie wprowadził wielu korekt w powołaniach. Znalazło się jednak miejsce dla zawodników powracających po kontuzjach oraz dla nowych twarzy w drużynie narodowej. Brakuje za to jednego etatowego kadrowicza.





Z grupy powołanych na listopadowe zgrupowanie trzech piłkarzy ma szansę zadebiutować w dorosłej reprezentacji. Tyczy się to Kacpra Tobiasza, Kryspina Szcześniaka i Filipa Rózgi. Bramkarz Legii był już na liście podczas ostatniej selekcji, ale wciąż czeka na swój pierwszy mecz. Inaczej jest w przypadku Szcześniaka i Rózgi. Dla nich jest to pierwsze powołanie do seniorskiej reprezentacji.





Szcześniak to 24-letni defensor Górnika Zabrze, ma za sobą bardzo udany okres, a jego drużyna jest obecnie liderem PKO BP Ekstraklasy. Z kolei Rózga to dziewiętnastoletni skrzydłowy, który latem zamienił Cracovię na Sturm Graz. Młody zawodnik w miniony czwartek rozegrał 90 minut w Lidze Europy przeciwko Nottingham Forest.





Największy nieobecny na liście selekcjonera to zdecydowanie Przemysław Frankowski. Wahadłowy regularnie występuje w barwach francuskiego Rennes i z orzełkiem na piersi grał już 51 razy. Kolejni, którzy pojawili się na ostatnim zgrupowaniu, a zabraknie ich na tym, to Arkadiusz Pyrka i Jakub Piotrowski.





Pominięty został również Oskar Pietuszewski. 17-letni skrzydłowy Jagiellonii Białystok czaruje na ekstraklasowych boiskach, ale i tym razem nie pojawi się na zgrupowaniu seniorskiej reprezentacji, mimo że wielu ekspertów twierdzi, iż utalentowany zawodnik, o którego pytają uznane europejskie marki, zasłużył na szansę.





Do drużyny narodowej po kontuzjach wracają za to Nicola Zalewski i Adam Buksa, ważne postacie kadry Urbana.





Polacy najpierw 14 listopada o 20:45 podejmą na PGE Narodowym reprezentację Holandii, by następnie 17 listopada o tej samej porze zagrać na wyjeździe z Maltą.



ST, Polsat Sport