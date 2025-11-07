Jerzy Brzęczek odkrył karty. Oto powołania do reprezentacji U21

Polska młodzieżówka wchodzi w półmetek rywalizacji o awans na mistrzostwa Europy U21, które odbędą się w 2027 roku na terenach Albanii i Serbii. W listopadzie rywalami kadry Jerzego Brzęczka będą Włochy oraz Macedonia Północna.

Dotychczas nasza reprezentacja radziła sobie bardzo dobrze, gdyż jest liderem grupy po czterech kolejkach, wygrywając wszystkie mecze. Takim samym dorobkiem mogą pochwalić się jedynie nasi najbliżsi rywale, czyli Włosi.

ZOBACZ TAKŻE: Lech Poznań w ogniu krytyki! "To podłe" (WIDEO)

Na listopadowym zgrupowaniu, w przeciwieństwie do ostatniego miesiąca, zabraknie Sławomira Abramowicza, Marcela Krajewskiego i Tomasso Guercio. W ich miejsce Brzęczek powołał wracających do kadry Dawida Drachala, Oliwiera Zycha oraz Wiktora Nowaka.

Mecz Polska - Włochy odbędzie się 14 listopada o godzinie 16:00 w Szczecinie. Z kolei wyjazdowe starcie z Macedonią Północną odbędzie się 18 listopada o 17:00.

Lista powołanych:

Aleksander Bobek (ŁKS Łódź)

Wiktor Bogacz (New York Red Bulls)

Dawid Drachal (Jagiellonia Białystok)

Igor Drapiński (Piast Gliwice)

Kacper Duda (Wisła Kraków)

Jan Faberski (PEC Zwolle)

Michał Gurgul (Lech Poznań)

Filip Kocaba (Zagłębie Lubin)

Mateusz Kowalczyk (GKS Katowice)

Antoni Kozubal (Lech Poznań)

Mariusz Kutwa (Wisła Kraków)

Maciej Kuziemka (Wisła Kraków)

Filip Luberecki (Motor Lublin)

Marcel Łubik (Górnik Zabrze)

Miłosz Matysik (Aris Limassol)

Wiktor Nowak (Wisła Płock)

Igor Orlikowski (Zagłębie Lubin)

Tomasz Pieńko (Raków Częstochowa)

Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Białystok)

Kacper Potulski (1.FSV Mainz 05)

Marcel Reguła (Zagłębie Lubin)

Kacper Urbański (Legia Warszawa)

Oliwier Zych (Raków Częstochowa)



Polsat Sport