Kolejny etap "afery bukmacherskiej". 18 osób zatrzymanych

Piłka nożna

Prokuratura Generalna w Stambule poinformowała w piątek, że 18 osób już zostało zatrzymanych, a trzy inne są objęte stosownym nakazem w związku ze śledztwem w sprawie ustawiania meczów piłkarskich, m.in. przez sędziów obstawiających wyniki w zakładach bukmacherskich.

Dłoń sędziego trzymająca czerwoną kartkę.
fot. Cyfrasport
Prokuratura przekazała, że nakaz zatrzymania dotyczy 21 osób, m.in. 17 arbitrów

Prokuratura przekazała, że nakaz zatrzymania dotyczy 21 osób, m.in. 17 arbitrów, w tym szefa stowarzyszenia, prezesa jednego z klubów tureckiej ekstraklasy oraz byłego właściciela klubu. Wszyscy zatrzymani są podejrzewani o "nadużycie władzy" i "wpływ na wyniki meczów". Operację przeprowadzono w 12 tureckich miastach.

 

Afera bukmacherska wybuchła pod koniec października, Turecki Związek Piłki Nożnej (TFF) wszczął postępowanie dyscyplinarne, gdy - na podstawie danych z instytucji państwowych – okazało się, że 371 z 571 sędziów w tureckich ligach zawodowych miało założone konta bukmacherskie, a 152 z nich, w tym siedmiu czołowych, aktywnie brało udział w zakładach, obstawiających wyniki i inne zdarzenia. Komisja Dyscyplinarna federacji na 149 arbitrów już nałożyła kary zawieszenia od ośmiu do 12 miesięcy, oskarżając ich o naruszenie zakazu obstawianie meczów piłkarskich. Nie ujawniono jednak, czy którykolwiek z sędziów obstawiał spotkania, które sam prowadził.

 

Prezes federacji Ibrahim Haciosmanoglu poinformował, że niektórzy arbitrzy zawierali "oszałamiającą liczbę zakładów". Jeden miał obstawiać 18 227 razy, a 42 sędziów miało ich ponad 1000. Byli jednak i tacy, którzy obstawili tylko raz.

 

Poza tym pod lupą śledczych znalazło się około 3700 piłkarzy tureckich klubów, którzy również mieli być zaangażowani w ten proceder.

PAP
INNELIGA TURECKAPIŁKA NOŻNA
