Kolejny etap "afery bukmacherskiej". 18 osób zatrzymanych

Prokuratura przekazała, że nakaz zatrzymania dotyczy 21 osób, m.in. 17 arbitrów, w tym szefa stowarzyszenia, prezesa jednego z klubów tureckiej ekstraklasy oraz byłego właściciela klubu. Wszyscy zatrzymani są podejrzewani o "nadużycie władzy" i "wpływ na wyniki meczów". Operację przeprowadzono w 12 tureckich miastach.

Afera bukmacherska wybuchła pod koniec października, Turecki Związek Piłki Nożnej (TFF) wszczął postępowanie dyscyplinarne, gdy - na podstawie danych z instytucji państwowych – okazało się, że 371 z 571 sędziów w tureckich ligach zawodowych miało założone konta bukmacherskie, a 152 z nich, w tym siedmiu czołowych, aktywnie brało udział w zakładach, obstawiających wyniki i inne zdarzenia. Komisja Dyscyplinarna federacji na 149 arbitrów już nałożyła kary zawieszenia od ośmiu do 12 miesięcy, oskarżając ich o naruszenie zakazu obstawianie meczów piłkarskich. Nie ujawniono jednak, czy którykolwiek z sędziów obstawiał spotkania, które sam prowadził.

Prezes federacji Ibrahim Haciosmanoglu poinformował, że niektórzy arbitrzy zawierali "oszałamiającą liczbę zakładów". Jeden miał obstawiać 18 227 razy, a 42 sędziów miało ich ponad 1000. Byli jednak i tacy, którzy obstawili tylko raz.

Poza tym pod lupą śledczych znalazło się około 3700 piłkarzy tureckich klubów, którzy również mieli być zaangażowani w ten proceder.

PAP