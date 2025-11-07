Koseccy wystawili oceny po meczach polskich klubów w LK. Czyja gra podobała się ekspertom?

Piłka nożna

Za nami kolejny odcinek programu "Kosa na Kosę". Roman i Jakub Koseccy tym razem wystawili oceny zawodnikom polskich klubów po ich występach w Lidze Konferencji.

Dwóch mężczyzn, Roman i Jakub Koseccy, siedzi przed mikrofonami, omawiając mecze polskich drużyn w Lidze Konferencji.
fot. Polsat Sport
Roman i Jakub Koseccy ocenili mecze polskich klubów w Lidze Konferencji

W czwartek 6 listopada odbyły się kolejne mecze fazy ligowej Ligi Konferencji. Do rywalizacji na arenie międzynarodowej ponownie przystąpiły cztery polskie kluby: Legia Warszawa, Raków Częstochowa, Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Wszystkie te mecze w piątkowym programie "Kosa na Kosę" ocenili Roman i Jakub Koseccy. 

 

Legia nie może zaliczyć swojego spotkania w trzeciej kolejce europejskiego pucharu do udanych. "Wojskowi" mimo prowadzenia od 17. minuty ostatecznie polegli w starciu z NK Celje (1:2). To druga porażka stołecznej ekipy w tej edycji Ligi Konferencji. 

Ocena Romana Koseckiego po meczu NK Celje - Legia Warszawa: 

Ocena Romana Koseckiego dla Legii Warszawa w meczu z NK Celjefot. Polsat Sport

 

W tym samym czasie swój mecz rozgrywał Raków Częstochowa. Ekipa spod Jasnej Góry pod przewodnictwem Marka Papszuna była w stanie - głównie dzięki solidnej grze w obronie - bezbramkowo zremisować ze Spartą Praga.

Oceny Jakuba Koseckiego po meczu Sparta Praga - Raków Częstochowa:

Jakub Kosecki oceniał występy zawodników w meczu ze Spartą Pragafot. Polsat Sport

 

Później przyszedł czas na starcia dwóch kolejnych polskich klubów. Podobnie jak Legia, żadnego punktu z wyjazdowego meczu nie przywiózł Lech Poznań. "Kolejorz", który w pewnym momencie sensacyjnie prowadził z Rayo Vallecano 2:0, finalnie poległ 2:3 z hiszpańską ekipą.

Oceny Romana Koseckiego po meczu Rayo Vallecano - Lech Poznań:

fot. Polsat Sport

 

Swoje starcie w najmłodszym europejskim pucharze rozegrała także Jagiellonia Białystok. "Duma Podlasia" do ojczyzny wróciła z jednym punktem. Podopieczni Adriana Siemieńca zremisowali 1:1 z Shkendiją Tetowo.

Oceny Jakuba Koseckiego po meczu Shkendija Tetowo - Jagiellonia Białystok:

fot. Polsat Sport
AA, Polsat Sport
