Koseccy wystawili oceny po meczach polskich klubów w LK. Czyja gra podobała się ekspertom?

W czwartek 6 listopada odbyły się kolejne mecze fazy ligowej Ligi Konferencji. Do rywalizacji na arenie międzynarodowej ponownie przystąpiły cztery polskie kluby: Legia Warszawa, Raków Częstochowa, Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Wszystkie te mecze w piątkowym programie "Kosa na Kosę" ocenili Roman i Jakub Koseccy.

Legia nie może zaliczyć swojego spotkania w trzeciej kolejce europejskiego pucharu do udanych. "Wojskowi" mimo prowadzenia od 17. minuty ostatecznie polegli w starciu z NK Celje (1:2). To druga porażka stołecznej ekipy w tej edycji Ligi Konferencji.

Ocena Romana Koseckiego po meczu NK Celje - Legia Warszawa:

W tym samym czasie swój mecz rozgrywał Raków Częstochowa. Ekipa spod Jasnej Góry pod przewodnictwem Marka Papszuna była w stanie - głównie dzięki solidnej grze w obronie - bezbramkowo zremisować ze Spartą Praga.

Oceny Jakuba Koseckiego po meczu Sparta Praga - Raków Częstochowa:

Później przyszedł czas na starcia dwóch kolejnych polskich klubów. Podobnie jak Legia, żadnego punktu z wyjazdowego meczu nie przywiózł Lech Poznań. "Kolejorz", który w pewnym momencie sensacyjnie prowadził z Rayo Vallecano 2:0, finalnie poległ 2:3 z hiszpańską ekipą.

Oceny Romana Koseckiego po meczu Rayo Vallecano - Lech Poznań:

Swoje starcie w najmłodszym europejskim pucharze rozegrała także Jagiellonia Białystok. "Duma Podlasia" do ojczyzny wróciła z jednym punktem. Podopieczni Adriana Siemieńca zremisowali 1:1 z Shkendiją Tetowo.

Oceny Jakuba Koseckiego po meczu Shkendija Tetowo - Jagiellonia Białystok:

AA, Polsat Sport