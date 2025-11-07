Koszmar siatkarskiego gwiazdora. "Jego przyszłość jest zagrożona"

Lavia doznał poważnego urazu ręki podczas treningu przygotowawczego do mistrzostw świata. W wyniku niefortunnego wypadku na jego dłoń spadł ciężar, co doprowadziło do rozległego uszkodzenia ścięgien i tkanek miękkich. Konieczna była natychmiastowa operacja rekonstrukcyjna.

Niemal od razu stało się jasne, że na powrót do pełnej sprawności Włochowi przyjdzie długo poczekać. Według nieoficjalnych informacji przyjmującemu Itasu Trentino w pewnym momencie groziła nawet amputacja. W środę okazało się, że zmiażdżone kości nie goją się poprawnie. Z tego powodu będzie on musiał przejść kolejną operację. Jak informują włoskie media, zabieg zostanie przeprowadzony w poniedziałek.

Początkowo mówiło się, że 26-latek wróci do gry w listopadzie. Później podawano, że będzie to druga część sezonu ligowego, czyli w styczniu. I to właśnie ten drugi termin stał się w tym momencie najwcześniejszą możliwą datą powrotu. Prezes Itasu Trentino Bruno Da Re podkreślił, że sytuacja jest trudna zarówno dla klubu, jak i samego zawodnika.

- To chłopak, który teraz potrzebuje wsparcia, musimy być blisko niego i będziemy. Jego przyszłość, jego życie, jego profesjonalizm są zagrożone. (...) Mam nadzieję, że wróci do gry i na pewno tak będzie. Nie chcę nawet myśleć ani wyobrażać sobie innego scenariusza, wróci - powiedział prezes Itasu Trentino w rozmowie z Tuttosport.

Itas Trentino po czterech kolejkach zajmuje piąte miejsce w tabeli SuperLegi.

KP, Polsat Sport