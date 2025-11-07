Lech Poznań w ogniu krytyki! "To podłe" (WIDEO)

W czwartkowy wieczór Lech Poznań rywalizował z Rayo Vallecano w spotkaniu 4. kolejki Ligi Konferencji. "Kolejorz" prowadził już 2:0 po bramkach Luisa Palmy i Antoniego Kozubala, lecz po zwycięstwo sięgnął ostatecznie hiszpański zespół. Gole dla "Czerwonych Szarf" zdobyli Isi Palazon, Jorge de Frutos oraz Alvaro Garcia, który ustalił wynik meczu w 94. minucie.

W sieci zawrzało jednak jeszcze przed rozpoczęciem zmagań. W swoich mediach społecznościowych Lech udostępnił filmik, na którym jeden z przedstawicieli ekipy pokazał, jakie warunki panują w szatni na stadionie Rayo. Te nie należały do najbardziej luksusowych, jednak na boisku lepsi byli gospodarze.

Do całej sytuacji odniósł się prezes Rayo - Martin Presa. Według niego cała sytuacja nie powinna mieć miejsca, a nagranie i jego ton były wyśmiewające.

- To podłe i nie do zaakceptowania. W tych szatniach przebierali się Cristiano Ronaldo i Lionel Messi i żaden z nich nie miał zastrzeżeń. Żaden zawodnik Lecha Poznań nie dorównuje im pod względem sportowym. To nie jest luksusowa szatnia, ale godna - stwierdził w rozmowie z Movistar Plus+.

Po czterech seriach gier Ligi Konferencji Lech z dorobkiem trzech punktów plasuje się na 23. lokacie w tabeli i w następnym starciu zmierzy się z Lausanne-Sport. Rayo, które dotąd zgromadziło siedem "oczek", znajduje się na szóstej pozycji.

