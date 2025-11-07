Legenda na ratunek. Siatkarski klub ściągnął 47-latka. Jeszcze rok temu grał w Lidze Mistrzów

Ubiegłoroczni wicemistrzowie Estonii potrzebowali pilnego wzmocnienia po tym, jak poważnej kontuzji doznał pierwszy rozgrywający drużyny, Anton Valimaa. Fin podczas treningu zerwał więzadło stawu skokowego, a lekarze orzekli, że będzie niezdolny do gry przez co najmniej 6 tygodni.

Barrus Voru, który został z jednym rozgrywającym (Estończykiem Stefanem Leonem Kaljuvee), postanowił w trybie pilnym sprowadzić kogoś na zastępstwo. Padło na prawdziwą legendę siatkówki, 47-letniego już Esko, z którym klub związał się umową do końca grudnia 2025.

Fin nie został jednak wyrwany ze sportowej emerytury. Mikko Esko zaledwie rok temu grał jeszcze - w barwach ACH Volley Lublana - w siatkarskiej Lidze Mistrzów, w której rywalizował między innymi z PGE Projektem Warszawa!

- Jego doświadczenie mówi samo za siebie. Esko przez wiele lat występował w czołowych europejskich klubach i reprezentował Finlandię na poziomie międzynarodowym, a mimo wieku wciąż znajduje motywację do podejmowania nowych wyzwań. Myślę, że będzie dla nas najlepszym rozwiązaniem na krótkoterminowe zastępstwo. Jestem podekscytowany możliwością współpracy z nim i cieszę się, że nasi zawodnicy będą mieli okazję trenowania u boku takiej legendy - powiedział Oliver Luutsepp, trener Barrus Voru, cytowany przez estoński portal Delfi.

Esko profesjonalną karierę rozpoczął w 1995 roku. Po wyjeździe z Finlandii grał w Niemczech, Belgii, przez siedem sezonów występował we Włoszech (Antonveneta Padova, Acqua Paradiso Gabeca Montichiari, Casa Modena), a później w Rosji i Turcji. W siatkarskim CV ma między innymi mistrzostwa Finlandii (7x), Belgii i Słowenii, a także Puchary Finlandii (5x), Belgii, Turcji i Słowenii.