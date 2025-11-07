LOTTO Chemik Police - KS DevelopRes Rzeszów na żywo. TAURON Liga. Relacja live i wynik online

LOTTO Chemik Police - KS DevelopRes Rzeszów to potyczka w ramach 5. kolejki TAURON Ligi. W tabeli wyżej - na drugim miejscu z dorobkiem 10 punktów - znajdują się gościnie. Gospodynie natomiast z pięcioma "oczkami" plasują się na ósmej pozycji.

W pierwszych czterech spotkaniach ligowych DevelopRes odniósł trzy zwycięstwa: z BKS-em BOSTIK ZGO Bielsko-Biała (3:1), UNI Opole (3:0) i MOYA Radomką Radom (3:0). Podopieczne Cesara Hernandeza Gonzaleza zanotowały również jedną porażkę - przeciwko PGE Budowlanym Łódź (2:3).

Ekipa z Podpromia sięgnęła także po pierwsze trofeum w tym sezonie. Zdobyła AL-KO Superpuchar Polski po triumfie z ŁKS-em Commercecon Łódź (3:1).

Siatkarki z Polic z kolei mają na swoim koncie po dwie wiktorie i przegrane. Zespół prowadzony przez Dawida Michora pokonał Sokół & Hagric Mogilno (3:2) i EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki (3:1) oraz okazał się gorszy od BKS-u BOSTIK ZGO Bielsko-Biała (1:3) i PGE Budowlanych Łódź (0:3).

W zeszłym sezonie zawodniczki Chemika i DevelopResu mierzyły się czterokrotnie. W każdym przypadku lepsze były rzeszowianki.

