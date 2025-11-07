Magazyn #7Strefa – 08.11. Transmisja TV i stream online

Zapraszamy na kolejny odcinek Magazynu #7Strefa. Głównymi tematami rozmowy w studiu będą zmagania w AL-KO Superpucharze Polski mężczyzn i kobiet oraz zbliżający się hit PlusLigi pomiędzy ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle i JSW Jastrzębskim Węglem. Transmisja w sobotę w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 11:00.

Transmisja magazynu #7Strefa w sobotę 8 listopada w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 11:00.

Gościem sobotniego magazynu będzie Artur Szalpuk, który w przerwie reprezentacyjnej zamienił PGE Projekt Warszawa na Asseco Resovię Rzeszów. Przyjmujący świetnie zaprezentował się w ostatnim spotkaniu przeciw byłej drużynie, co z pewnością będzie jednym z ważnych akcentów tego wydania #7Strefy.

 

Ponadto podsumujemy zakończone rozgrywki AL-KO Superpucharu Polski, w którym trofeum do góry wzniosły siatkarki Developresu Rzeszów i Bogdanki LUK Lublin. Przeanalizujemy także najlepsze akcje ubiegłej kolejki.

 

Ponadto czeka nas hitowe starcie ZAKSY i JSW Jastrzębskiego Węgla. Z tej okazji porozmawiamy z liderami obu zespołów – Kamilem Rychlickim i Nicolasem Szerszeniem.

 

