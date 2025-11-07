Magazyn Olimpijski z Darią Pikulik - 8.11. Transmisja TV i stream online

Życie po sukcesie nie zawsze usłane jest różami. Przekonała się o tym Daria Pikulik, która będzie pierwszym gościem Aleksandry Szutenberg w kolejnym odcinku "Magazynu Olimpijskiego".

Nasza wicemistrzyni olimpijska z Paryża w kolarstwie torowym opowie o trudnościach z jakimi borykała się w roku poolimpijskim jak i o planach na sportową przyszłość.

ZOBACZ TAKŻE: Wszystko już jasne! Oto stroje reprezentacji Polski na IO 2026

W drugiej części programu odwiedzi nas sekretarz generalny AZS - Dariusz Piekut, który podsumuje znakomity rok dla polskiego sportu akademickiego. Na tegorocznych uniwersjadach we Włoszech i w Niemczech nasi sportowcy studenci wywalczyli aż 38 medali. Cztery z nich - w tym dwa złote - wywalczyła biegaczka narciarska Izabela Marcisz z którą połączymy się w trakcie rozmowy i zapytamy również o przygotowania do Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan Cortina 2026.

Zajrzymy też do siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego gdzie zaprezentowano kolekcję olimpijską.

Magazyn Olimpijski w sobotę o 10.00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

Polsat Sport