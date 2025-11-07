Mundial zbliża się wielkimi krokami. Kiedy losowanie baraży?

W barażach o ostatnich sześć miejsc w przyszłorocznym mundialu powalczą 22 drużyny - 16 w strefie europejskiej i sześć w miniturnieju interkontynentalnym.





Losowania odbędą się zaledwie dwa dni po zamknięciu listopadowego okna eliminacyjnego, które zakończy zmagania w poszczególnych konfederacjach. Na razie pewnych występu w turnieju finałowym MŚ w USA, Kanadzie i Meksyku jest 28 zespołów, a kolejnych 14 - trzy z CONCACAF i 11 ze strefy UEFA – awans zapewni sobie w tym miesiącu.

Po tym okienku spotkań znanych będzie też komplet sześciu reprezentacji, które - poza Boliwią i Nową Kaledonią - wystąpią w sześciodrużynowym Turnieju Play-Off FIFA oraz 16 krajów europejskich, które zagrają w dwustopniowych barażach między 23 a 31 marca 2026.

Polscy piłkarze zajmują na razie drugą pozycję w grupie G z dorobkiem 13 punktów i tracą trzy do Holandii, a o trzy wyprzedzają Finlandię, która rozegrała jedno spotkanie więcej od wyżej plasujących się zespołów.

Bezpośredni awans na mundial 2026 wywalczą zwycięzcy grup, zaś zespoły z drugich miejsc wystąpią w dwustopniowych barażach. Do tych 12 ekip dołączą czterej zwycięzcy grup Ligi Narodów. 16 zespołów zostanie podzielonych na tzw. cztery ścieżki po cztery reprezentacje, które rozegrają między sobą półfinał i później finały w formule jednego pojedynku.

W związku z ustaleniem terminu losowania na 20 listopada, najnowsze notowanie rankingu FIFA, na podstawie którego drużyny zostaną podzielone na koszyki, będzie opublikowane dzień wcześniej.

Przyszłoroczne mistrzostwa świata - po raz pierwszy z udziałem 48 reprezentacji - odbędą się od 11 czerwca do 19 lipca.

ST, PAP