Mundial zbliża się wielkimi krokami. Kiedy losowanie baraży?

20 listopada w Zurychu o godzinie 13 odbędzie się losowanie baraży eliminacji piłkarskich mistrzostw świata - poinformowała FIFA. Wszystko wskazuje, że w dodatkowej, dwustopniowej rywalizacji o udział w mundialu w marcu 2026 weźmie udział reprezentacja Polski.

Złoty puchar Mistrzostw Świata FIFA w piłce nożnej.
fot, PAP
Losowanie baraży o awans do MŚ odbędzie się 20 listopada w Zurychu

W barażach o ostatnich sześć miejsc w przyszłorocznym mundialu powalczą 22 drużyny - 16 w strefie europejskiej i sześć w miniturnieju interkontynentalnym.

Losowania odbędą się zaledwie dwa dni po zamknięciu listopadowego okna eliminacyjnego, które zakończy zmagania w poszczególnych konfederacjach. Na razie pewnych występu w turnieju finałowym MŚ w USA, Kanadzie i Meksyku jest 28 zespołów, a kolejnych 14 - trzy z CONCACAF i 11 ze strefy UEFA – awans zapewni sobie w tym miesiącu.

 

Po tym okienku spotkań znanych będzie też komplet sześciu reprezentacji, które - poza Boliwią i Nową Kaledonią - wystąpią w sześciodrużynowym Turnieju Play-Off FIFA oraz 16 krajów europejskich, które zagrają w dwustopniowych barażach między 23 a 31 marca 2026.

 

Polscy piłkarze zajmują na razie drugą pozycję w grupie G z dorobkiem 13 punktów i tracą trzy do Holandii, a o trzy wyprzedzają Finlandię, która rozegrała jedno spotkanie więcej od wyżej plasujących się zespołów.

 

Bezpośredni awans na mundial 2026 wywalczą zwycięzcy grup, zaś zespoły z drugich miejsc wystąpią w dwustopniowych barażach. Do tych 12 ekip dołączą czterej zwycięzcy grup Ligi Narodów. 16 zespołów zostanie podzielonych na tzw. cztery ścieżki po cztery reprezentacje, które rozegrają między sobą półfinał i później finały w formule jednego pojedynku.

 

W związku z ustaleniem terminu losowania na 20 listopada, najnowsze notowanie rankingu FIFA, na podstawie którego drużyny zostaną podzielone na koszyki, będzie opublikowane dzień wcześniej.

 

Przyszłoroczne mistrzostwa świata - po raz pierwszy z udziałem 48 reprezentacji - odbędą się od 11 czerwca do 19 lipca.

ST, PAP
