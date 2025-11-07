Niestety. Minimalna porażka reprezentacji Polski

W czwartek Biało-Czerwoni pokonali Włochów 4:2 (3:1, 1:0, 0:1), a w sobotę – na zakończenie turnieju - zagrają z Brytyjczykami.

We wcześniejszym piątkowym meczu Włochy pokonały po dogrywce Wielką Brytanię 5:4 (1:1, 3:2, 0:1, d. 1:0).

W czwartkowym spotkaniu Słowenia wygrała z Wielką Brytanią 5:1 (3:0, 2:1, 0:0).

Podczas sosnowieckiego turnieju w roli selekcjonera Polaków debiutuje Fin Pekka Tirkkonen, na co dzień pracujący w GKS Tychy. Na początku października zastąpił Roberta Kalabera. Słowak pracował z reprezentacją pięć lat, jego kontrakt wygasł z końcem czerwca.

Europejski Puchar Narodów to nowy cykl zawodów, kolejne odbędą się w grudniu na Węgrzech i w lutym w Wielkiej Brytanii.

Listopadowym turniejem Polacy rozpoczęli przygotowania do MŚ Dywizji 1A, które – też na sosnowieckim lodowisku - rozegrane zostaną w dniach 2-8 maja 2026. Biało-czerwoni rywalizować tam będą o awans do elity z Francją, Kazachstanem, które spadły z najwyższej grupy, Ukrainą, Japonią i Litwą, która awansowała z niższej dywizji.

Wszyscy rywale Polaków podczas listopadowego turnieju wystąpią w najbliższych MŚ elity.

Polska - Słowenia 2:3 po dogrywce

Bramki: 1:0 Aron Chmielewski (8), 1:1 Mai Crnkic (10), 2:1 Szymon Kiełbicki (15), 2:2 Tjas Lesnicar (42), 2:3 Jan Cosic (61).

Kary: Polska – 6 minut; Słowenia – 8 minut.

Polska: Maciej Miarka – Bartosz Ciura, Bartłomiej Pociecha, Paweł Zygmunt, Grzegorz Pasiut, Sebastian Brynkus – Kamil Górny, Mateusz Bryk, Aron Chmielewski, Dominik Paś, Alan Łyszczarczyk – Karol Biłas, Bartosz Florczak, Jakub Ślusarczyk, Szymon Kiełbicki, Jakub Lewandowski – Oliwier Kurnicki, Kacper Masiaś, Łukasz Krzemień, Mikołaj Syty, Adrian Gromadzki.

Tabela po dwóch dniach:

(mecze, punkty, bramki)



1. Słowenia 2 5 8-3

2. Polska 2 4 6-5

3. Włochy 2 2 7-8

4. Wielka Brytania 2 1 5-10